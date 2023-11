La storia di questi due genitori è diventata virale sul web. Brittney Wolfe e il marito Zac vivono in Pennsylvania e per otto anni hanno cercato di coronare il loro sogno, senza successo. Volevano accogliere dei figli, ma invece si sono ritrovati a combattere una vera e propria lotta contro l’infertilità.

Dopo 8 lunghi anni di delusioni, i due genitori hanno deciso di provare la strada per l’adozione. Nemmeno quella è stata facile da percorrere, ma alla fine sono riusciti ad accogliere la piccola Charlie, 3 mesi. Proprio quando non se lo aspettavano più e avevano già fatto altri tentativi. È accaduto lo scorso 27 luglio. Solo quattro mesi dopo, hanno accolto un altro meraviglioso regalo. Il 18 ottobre scorso, Brittney ha dato alla luce 3 gemelli, due femminucce e un maschietto.

I due genitori hanno raccontato di essere ricorsi alla embriodonazione. Si tratta di un trattamento di riproduzione reso possibile grazie alla donazione di embrioni altrui. Questi genitori, che hanno completato il loro desiderio riproduttivo, dopo essersi sottoposti a trattamenti di riproduzione assistita, decidono di donare, anche in modo anonimo, i propri embrioni restanti, così che una coppia sfortunata possa realizzare il proprio sogno. Un gesto di generosità assolutamente legale. Questi embrioni vengono poi introdotti nella cavità uterina della ricevente, dopo che la stessa si è sottoposta ad un ciclo di preparazione.

Non è stato semplice. Anche perché incastrare lavoro e programmi di entrambi è stato difficile. Ci siamo organizzati, fortunatamente anche grazie all’aiuto di chi ha compreso la nostra situazione. Tutto questo è stato stressate, soprattutto per la nostra relazione. Ma oggi siamo una grande famiglia e tutto questo lo abbiamo sognato con tutto il nostro cuore.

Per otto anni questi due genitori hanno provato ad avere dei figli, ma ogni volta la delusione faceva troppo male. Ora, in soli 3 mesi, hanno accolto 4 bellissimi bambini. Finalmente sono diventati la famiglia che hanno sempre sognato. La loro storia si è diffusa in tutto il mondo.