Qui era solo una ragazza e indossava un grazioso pigiama di Natale. Oggi è una delle conduttrici italiane più amate. Avete capito di chi si tratta?

Abbiamo imparato a conoscere e ad amare Alessia Marcuzzi nel corso della sua lunga e variopinta carriera televisiva. Ultimamente è circolata sul web una foto che la ritrae quando era solamente un’adolescente, ma che non nasconde comunque i suoi tratti caratteristici. La foto è stata scattata nel 1985, quando lei aveva solamente 13 anni.

La conduttrice bionda più famosa d’Italia è da sempre molto attiva sui social network e, durante queste feste natalizie, non ha certo rallentato la marcia. A scavare nel suo passato, in realtà, aveva già iniziato lo scorso sabato quando, ospite a Verissimo, aveva ripercorso la sua infanzia e la sua adolescenza durante la lunga chiacchierata con Silvia Toffanin.

Credit: alessiamarcuzzi – Instagram

Qualche giorno dopo, la presentatrice ha deciso di riproporre le stesse foto sul suo profilo Instagram. Tra le tante, quella a colpire di più è stata una foto che la ritrae mentre indossa un comodo e non troppo bello pigiama di Natale. Era la festa di Natale del 1985, Alessia aveva solo 13 anni e, come dice lei, la somiglianza con suo figlio Tommaso è impressionante.

Il 2020 di Alessia Marcuzzi

Quello che si sta per concludere è stato un anno davvero molto movimentato per Alessia Marcuzzi. A inizio anno ha dovuto vedersela con il lascia e prendi con suo marito Paolo Calabresi. Poi è stata la volta delle voci di una presunta relazione con Stefano De Martino.

Credit: alessiamarcuzzi – Instagram

Anche in campo lavorativo, la Marcuzzi non ha certo avuto molto tempo libero. Ad Agosto, dopo che Filippo Bisciglia ha annunciato di abbandonare la guida di Temptation Island, è stata proprio l’attrice e modella romana a prendere in mano il timone dell’amatissimo reality show di Canale 5.

Credit video: Beth Patton – YouTube

Per non farsi mancare proprio nulla, l’amatissima Alessia ha dovuto combattere in prima persona anche contro il Coronavirus. Lei, che ha sempre mantenuto il rapporto lavorativo con Le Iene, programma che conduce da alcune stagioni, è stata costretta a prendersi una pausa forzata.

A inizio ottobre, infatti, è iniziata la nuova stagione dello show di Italia 1 e tutti si aspettavano che, a condurre la prima puntata, ci fosse la Marcuzzi. In apertura di serata, invece, il suo collega Nicola Savino ha dato l’annuncio della sua positività, giustificando così la sua assenza.