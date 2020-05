Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: arrivano le prime smentite, ma lei va da Facchinetti Alessia Marcuzzi ha davvero lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi? Secondo fonti vicine alla coppia no, ma lei è andata da Francesco Facchinetti

Cosa sta succedendo davvero tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi? Qualche giorno fa il giornale Dagospia aveva lanciato la bomba: la conduttrice ha lasciato il marito a causa degli effetti della convivenza forzata, oggi però fonti vicine alla coppia smentiscono.

A riportare la smentita è stato il giornale VanityFair nel quale si legge che: “Non trova al momento riscontro il gossip che vorrebbe i due ‘separati’ ormai da una ventina di giorni. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, lasciava intendere che fosse stata la conduttrice a dire ‘basta’. Ma fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme.”

Non è chiaro chi siano queste “fonti vicine alla 47 enne”, quel che è certo è che lei è rimasta in silenzio: in queste ore molti stanno spulciando il suo profilo Instagram in attesa di un riscontro, ma tutto tace.

L’ultima foto di Alessia Marcuzzi in compagnia del marito risalirebbe al 20 Aprile, occasione nel quale la donna ha fatto gli auguri allo sposo, da quel giorno non appaiono altre foto insieme: che si un segnale?

La conduttrice scappa dal suo ex

Quel che fa insospettire i fan è però la fuga della conduttrice de Le Iene dal suo ex Francesco Facchinetti: non ci sarebbe in realtà da stupirsi, i due sono sempre stati in ottimi rapporti. Insieme hanno infatti la piccola Mia, la bambina è abituata a vedere i genitori insieme tanto che spesso fanno anche le vacanze come una vera e propria famiglia allargata.

Qualcuno però crede che il fatto che Alessia Marcuzzi abbia passato la giornata dal papà di Mia non sia solo una coincidenza: potrebbe essere la risposta alla crisi matrimoniale? Ancora è giallo, ma è molto probabile che sarà la donna in persona a mettere fine alle voci di corridoio.