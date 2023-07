Ritrovato enorme oggetto cilindrico su una spiaggia: mistero

Si è scatenata una grande curiosità dietro la scoperta rinvenuta su una spiaggia australiana. Alcuni bagnanti hanno trovato un oggetto enorme cilindrico e non sono riusciti a capire di cosa si trattasse.

La scoperta è avvenuta su una spiaggia a Green Head, a 250 chilometri a nord di Perth, in Australia. I bagnanti hanno immediatamente chiamato la Polizia che giunta sul posto ma recintato l’area prima di portarlo via con l’aiuto di un mezzo meccanico per proseguire le indagini.

Inizialmente anche la Polizia non è riuscita a capire di cosa si trattava. L’oggetto era davvero enorme e con una forma cilindrica. Si sono iniziate a fare le più svariate ipotesi. C’è chi ha ipotizzato si trattasse di un pezzo di un motore aereo, chi ha parlato addirittura di qualcosa di alieno con alcune parti che somigliavano ad una navicella spaziale.

In una serie di post su Twitter lunedì pomeriggio, l’Agenzia spaziale australiana ha affermato di aver aiutato la polizia a identificare l’oggetto.

Potrebbe trattarsi di un pezzo di un veicolo di lancio spaziale straniero. “L’oggetto potrebbe provenire da un veicolo di lancio spaziale straniero. Stiamo collaborando con controparti globali che potrebbero essere in grado di fornire maggiori informazioni” – si legge nel post pubblicato sui social.

Di questa opinione è anche un’esperta di archeologia spaziale. Alice Gorman ritiene infatti che l’oggetto ritrovato sulla spiaggia australiana si tratti di un cilindro di carburante proveniente dal terzo stadio del razzo indiano “Polar Satellite Launch Vehicle“.

Al momento si stanno facendo ulteriori indagini per capire l’esatta natura dell’oggetto ritrovato in spiaggia in Australia e a breve potrebbe arrivare la certezza. Per fortuna la caduta è avvenuta in un momento in cui la spiaggia era deserta non causando alcun problema ai bagnanti.