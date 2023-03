Dramma in Australia, bambino di 3 anni investito dal padre alla guida del tosaerba: è morto in ospedale

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella mattina di sabato 18 marzo, nella zona di South Pambula, in Australia. Un bambino di 3 anni purtroppo ha perso la vita dopo che il papà, alla guida del suo tosaerba, lo ha investito durante la manovra di retromarcia.

La dinamica di questo sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma per gli inquirenti non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di una fatalità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 18 marzo. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a South Pambula, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia.

Il papà e il piccolo erano nel giardino della casa e stavano facendo dei lavori con il tosaerba. Fino a quel momento, per loro tutto stava procedendo normalmente.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’uomo alla guida del veicolo ha investito il figlioletto durante la manovra di retromarcia. Non si era affatto reso conto che era lì vicino.

All’arrivo dei sanitari, le condizioni del piccolino sono apparse sin da subito disperate. I dottori con la speranza di potergli salvare la vita, hanno disposto il suo trasporto all’ospedale distrettuale di Pambula, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Anche le forze dell’ordine sono arrivate nella casa della famiglia e sin da subito hanno avviato tutte le indagini. Tuttavia l’ipotesi più plausibile per gli inquirenti, è proprio quella di una fatalità. Un portavoce della polizia, sull’accaduto, ha dichiarato:

I traumi riportati dal piccolo dopo l’accaduto erano troppo gravi, era impossibile per lui sopravvivere. Ha fatto una retromarcia su quel povero piccolo. Non l’ha visto.