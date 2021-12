Pronta a tornare sul piccolo schermo per il sequel di Sex & The City, Sarah Jessica Parker ha deliziato i suoi fan con una sua vecchia foto

Impossibile non riconoscere questa ragazzina in foto. Gli occhi e lo sguardo profondo sono gli stessi di oggi, che è diventata una vera e propria star del cinema e della televisione mondiale. Stiamo parlando di Sarah Jessica Parker, che in tantissimi ricorderanno per il suo ruolo di Carrie Bradshaw nella fortunatissima serie andata in onda a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000, Sex & The City. Avevate capito che si trattava di lei?

Mancano pochissimi giorni all’attesissima uscita di And Just Like That, la serie che funzionerà da sequel a Sex & The City. Carrie Bradshaw e le sue tre amiche Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones, torneranno a passeggiare tra le strade di New York City, questa volta affrontando i problemi legati ai matrimoni e al lavoro.

Una piccola anteprima di quello che sarà è stata lanciata dal trailer della nuova serie, che sarà disponibile su Sky dal prossimo 9 dicembre.

Carrie, che nella serie originale vestiva i panni di una delle protagoniste e allo stesso tempo prestava la voce alla narratrice, era e sarà interpretata dalla splendida Sarah Jessica Parker.

L’attrice, qualche giorno fa, ha voluto deliziare i propri fan con una foto della sua adolescenza. Nello scatto posa insieme a Ray Bolger. I due, si legge in didascalia, si trovavano ad una festa allo Studio 54 di New York, dopo che avevano recitato insieme sul palco di Broadway nel musical Il Mago di Oz.

L’infanzia di Sarah Jessica Parker

Nella foto, sebbene fosse ancora poco più che una bambina, si può notare come Sara fosse già proiettata a diventare una star assoluta del panorama televisivo e cinematografico.

D’altronde, i suoi genitori l’avevano fatta studiare all’American Ballet School e alla Professional Children’s School. Istituti che hanno contribuito a fare emergere un talento che era già naturale.

Sex & The City, ma non solo. La carriera della Parker è lunga e piena di grandissime soddisfazioni. Capace di passare dal palcoscenico teatrale, al piccolo schermo, al cinema con grande facilità, ha recitato in decine di musical, serie tv e film, che le hanno permesso anche di ricevere tanti prestigiosi riconoscimenti. Tra tutti due Emmy, tre Screen Actors Guild Awards e quattro Golden Globe.