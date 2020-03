Vi ricordate di Cynthia Nixon, Miranda di Sex and the City? Ha lasciato il marito, dichiarato la sua omosessualità e sposato una donna L’indimenticabile Miranda di Sex and the City ha sposato una donna

Sex and The City ha rappresentano un punto fermo per tutte noi donne. Chiunque di noi ha desiderato almeno una volta essere proprio una delle 4 protagoniste dell’iconica serie tv. Come non aver immaginato ad esempio di essere avvocato di successo e donna in carriera come lo era Miranda Hobbes. E come nella serie televisiva, anche nella vita Miranda di carriera ne ha fatta anche se ultimamente è finita sotto i riflettori per le sue scelte sentimentali. L’attrice che ha interpretato Miranda per anni sul piccolo schermo è Cynthia Nixon che oggi si divide tra carriera politica e recitazione. Ma l’amore nella sua vita è al primo posto, l’attrice infatti si dichiara innamoratissima di sua moglie Christine.



Cynthia Nixon è un’attrice americana molto famosa, il suo grande successo è avvenuto proprio a seguito delle prime apparizioni in tv rivestendo i panni di Miranda Hobbes nella celebre serie televisiva Sex And the City. Ultimamente dei lei si è parlato molto vista anche la sua scelta di candidarsi alle scorse elezioni come governatore di New York.

Questo ultimo periodo per Cynthia è pieno di soddisfazioni, ha infatti recentemente recitato nella bellissima pellicola cinematografica A Quiet Passion diretta da Terence Davis rivestendo i panni della celebre potesse Emily Dickinson.

L’attrice inoltre è sempre stata in prima linea nelle battaglie che sostengono tutti i diritti delle donne e dopo il suo recente coming out si è fatta portavoce anche delle cause LGBT sostenendo il matrimonio omosessuale.

Cynthia Nixon è nata a Manhattan nel 1966, ed è madrelingua inglese e tedesca. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata sul palcoscenico di Broadway all’età di 12 anni. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto quando è stata scelta per il film To Tell the Truth. Non tutti sanno che Cynthia e Sarah Jessica Parker hanno praticamente iniziato la loro carriera insieme, le due donne si sono conosciute a teatro e hanno fondato una compagnia per realizzare degli spettacoli off Broadway. Oltre alla recitazione però, l’attrice ha portato avanti anche un’altra sua grande passione, ovvero quella della politica diventando avvocato per i diritti LGBT negli Stati Uniti.

La famiglia per Cynthia Nixon però viene al primo posto, la donna infatti ha tre figli, due dei quali avuti con l’ex marito Danny Mozes. Il terzo invece è nato dalla recente relazione con Christine Marinoni, la donna che le ha rubato il cuore e con la quale è convolata a nozze di recente. Le due si sono incontrate proprio in occasione di una manifestazione sui diritti civili gay tenutasi a New York. Senza pregiudizio alcuno, Cynthia si è lasciata guidare dal suo cuore riscoprendo l’amore, quello per Christine, che sembra davvero essere quello che durerà per sempre.