Scegli un simbolo e ricevi un consiglio Test psicologico, scegli un simbolo tra i tre che vedi in questa immagine e ricevi un consiglio per i prossimi giorni.

Ti piacciono i test psicologici? Allora scegli un simbolo tra i tre che vedi in questa immagine e ricevi un consiglio per i prossimi giorni.

Siamo in un momento di nuovi inizi, ed è sempre un buon momento per ricominciare. Ricorda che per fare spazio al nuovo, devi lasciare alle spalle tutto ciò che non serve più.

Se vuoi ricevere un consiglio per i prossimi giorni, allora ti consigliamo di provare questo test psicologico.

Scegli un simbolo e dopo leggi il risultato:

1. Mano

Se hai scelto il primo simbolo, una mano, devi sapere che le soluzioni che stai cercando sono nascoste nelle esperienze che hai accumulato nel tempo. Impara a guardare oltre alla sofferenza, alle ingiustizie e alla “sfortuna”.

Quelle esperienze ti hanno resa più saggia, ora devi imparare ad essere più forte. Prenditi il tuo tempo per trovare le risposte che stai cercando, in questi nuovi giorni concentrati su te stessa e su ciò che desideri di più.

2. Gallo

Se vuoi che la tua vita migliori, devi lasciare spazio al nuovo. Arriveranno grandi novità, soprattutto nella sfera privata. Ci saranno tanti cambiamenti (positivi) nella tua vita. Se una relazione non funziona, è arrivato il momento di chiuderla e guardarti attorno. Presto una persona entrerà nella tua vita e ti donerà quella tranquillità che da tanto tempo stai cercando.

3. Elefante

Sicuramente hai vissuto un periodo pieno di stress, forse hai svolto il doppio del lavoro che dovevi fare ma per fortuna sei riuscita a mantenere la calma.

Ora è arrivato il momento di prenderti una pausa da tutto quello stress. L’elefante ti suggerisce di prenderti cura del tuo benessere generale, di svagare la mente e di circondarti solo di persone positive.

Hai dovuto affrontare un sacco di sfide ma per fortuna qualcuno è pronto per aiutarti. C’è ancora un altro ostacolo da superare ed è per questo motivo che dovresti prenderti del tempo per te per ripristinare le tue energie, i tuoi pensieri e le tue emozioni.