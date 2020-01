Scoprono di aspettare un figlio, ma ora rischiano 5 anni di prigione Giovane coppia sposata ed in attesa di un bambino, rischia fino a 5 anni di reclusione. Ecco il motivo per questa decisione..

Michael Lee e sua moglie Angela Peag, sono una giovane coppia, che vive nello Utah. Si sono sposati e da pochi mesi, hanno anche scoperto di essere in dolce attesa. Questo per loro dovrebbe essere un momento felice, ma rischiano fino a cinque anni di reclusione ed una multa di dieci mila dollari.

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, poiché in quello Stato è contro la legge sposarsi ed avere dei figlio con un parente, lontano o vicino.

Michal e Angela, in realtà sono cugini di primo grado, ma la loro storia è iniziata in seconda elementare, hanno deciso di renderla pubblica solo poco tempo fa.

Sono innamorati e felici. A maggio delle scorso anno, la donna aveva avuto un aborto spontaneo, per questo ora è al settimo cielo e non vede l’ora di avere il suo bambino. La sua storia però, ha diviso in due il mondo.

La ragazza ha già avuto tre figli dal suo precedente matrimonio e dopo essersi separata ha deciso di sposarsi con l’uomo. Subito dopo le nozze, hanno fatto tutti i test per capire se nel caso in cui avessero avuto un figlio, avrebbe avuto problemi genetici. Tutti gli esami hanno avuto esito negativo. Ecco il video della loro storia di seguito:

La giovane coppia per questo era felice e per questo, dopo essersi andati a sposare in Colorado, hanno deciso di avere il loro bambino. A maggio purtroppo, la donna ha avuto un aborto. Però ora è al quinto mese di gravidanza e dovrebbe partorire a maggio di quest’anno.

Nello Utah è illegale sposarsi o avere figli con un parente ed è proprio per questo che i due rischiano cinque anni di prigione. Il padre di Angela è il fratello maggiore della mamma di Michael.

Entrambi ora, stanno facendo il possibile affinché venga cambiata questa legge e per evitare di dover partorire il loro piccolo, in un carcere.

