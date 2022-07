Se vedi che qualcuno ha un braccialetto sulla caviglia sinistra devi conoscerne il significato

Non tutte le donne indossano le cavigliere. La verità è che a prima vista rappresentano la sensualità, dal momento che esaltano e danno un tocco diverso al piede. Si usano soprattutto nel periodo estivo, anche se c’è chi li usa stabilmente, ma che significato ha il braccialetto sulla caviglia?

Ci sono diversi significati e origini riguardo tale questione. Il primo a parlare delle cavigliere è il libro ‘Le mille e una notte’, testo di origine araba medievale. Qui si parlava delle cavigliere come un vero e proprio elemento identificativo di prostitute e lesbiche nei tempi antichi.

Ora, altre fonti affermano che in India questo accessorio è importante soprattutto per le donne. Stando a queste voci, infatti, esse devono indossarlo durante il matrimonio. Per quanto riguarda le vedove, invece, voci dicono che queste ultime non possono indossare braccialetti alle caviglie. Ma i significati dell’indossare il braccialetto sulla caviglia non finiscono qui.

Nell’antico Egitto, infatti, si credeva che indossare una catena intorno alla caviglia portasse moltissima fortuna. Alcune persone che lavoravano nei campi indossavano cavigliere con ciondoli sonori per allontanare gli insetti e prevenire i morsi di animali velenosi.

Sappiamo inoltre che nelle culture antiche le donne che indossavano cavigliere d’oro o d’argento rifinite con pietre preziose erano spesso le mogli di uomini ricchi. Coloro che vivevano in schiavitù, invece, indossavano cavigliere di cuoio. I braccialetti di plastica creati negli anni Ottanta e attualmente utilizzati da molte organizzazioni umanitarie per promuovere le loro campagne hanno anche altri usi e significati.

La sua funzione principale è quella di assorbire tutti i tipi di energia negativa e scacciare le entità oscure. C’è chi usa le varianti più legate alla moda, dove si aggiungono pietre, ciondoli o accessori di ogni genere. Ma cosa significa, invece, il braccialetto sul piede secondo la Bibbia?

I significati delle cavigliere nella Bibbia danno protezione, supporto, stabilizzazione e offrono calore alle caviglie deboli e ferite.