Un altro dei personaggi noti dello spettacolo che, spesso e volentieri, delizia i propri fan su Instagram con delle sue foto che la ritraggono da bambina, è Shannen Doherty. La Brenda di Beverly Hills 90210 e la Prue di Streghe, ama davvero molto scherzare e ricordare i momenti felici della sua infanzia, coinvolgendo tutti i suoi follower.

Gli anni sono sicuramente passati, ma guardando bene le foto è davvero difficile non riconoscere quegli occhi e quello sguardo profondo che l’hanno resa in tutto il mondo.

Shannen ha pubblicato più volte sue foto da bambina e una delle persone che compare più spesso al suo fianco è il suo papà, al quale evidentemente era molto legata.

Shannen Doherty è nata a Memphis il 12 aprile del 1971 ed è un’attrice statunitense famosa in tutto il mondo. Come anticipato, i ruoli che l’hanno resa maggiormente nota sono due: Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e Prue Halliwell in Streghe. Ma le produzioni in cui ha recitato e che hanno avuto successo sono davvero un’infinità, sia in tv che al cinema.

La sua carriera, però, ha subito un brusco rallentamento nel 2015, quando la stessa Shannen ha scoperta di avere un cancro al seno.

Shannen Doherty e il cancro al seno

Nell’agosto del 2015 ha annunciato di avere un tumore al seno e di averlo scoperto nel marzo dello stesso anno. Da lì ha iniziato una lunga lotta che tra illusioni di essere guarita e inaspettate ricadute, la vede ancora coinvolta.

Negli ultimi giorni il nome di Shannen Doherty è tornato alla cronaca, per un messaggio che la stessa attrice ha voluto lanciare a tutte le donne che come lei hanno avuto esperienze di vita che l’hanno in qualche modo segnate.

Shannen ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae senza alcun filtro e senza nemmeno un filo di trucco. La voglia di mostrarsi così, ha detto, le è venuta guardando un film e rendendosi conto che non poteva rispecchiarsi in nessuna delle attrici, che risultavano troppo perfette. Troppo lontane da quella che è la realtà.

Doherty ha spiegato che lei è orgogliosa del suo viso e dei segni che esso porta con se. E si augura di vedere sempre più donne vere in tv, al cinema e sui giornali.