Uno dei personaggi famosi che rappresentano di più la voglia di vivere e che riescono ad accettarsi con tutte le cicatrici che portano fuori e dentro di sé, è sicuramente Shannen Doherty. L’attrice, famosa soprattutto per aver interpretato Brenda in Beverly Hills 90210, sta lottando da anni con un cancro e oggi ha deciso di mostrarsi senza filtri su Instagram, non nascondendo i segni che la malattia le ha lasciato addosso.

In un mondo sempre più ossessionato dalla ricerca della perfezione assoluta, messaggi come quello lanciato dall’attrice statunitense risuonano e brillano come delle supernova.

Dopo essere diventata una star grazie alla sua interpretazione di Brenda nella serie tv diventata cult negli anni 90, Beverly Hills 90210, Shannen ha lavorato in tantissime altre produzioni televisive e cinematografiche. Un’altra sua interpretazione che l’ha resa famosissima in tutto il mondo, a cavallo degli anni 2000, è quella di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe.

Nell’agosto del 2015, però, la sua carriera e la sua vita hanno subito un rallentamento improvviso e devastante. Allora scoprì infatti di avere un tumore al seno e di dover affrontare un’operazione chirurgica per asportarlo.

Nel 2017 il suo calvario sembrava essere giunto al termine, tanto che lei stessa annunciò pubblicamente di aver sconfitto il cancro. L’anno successivo, però, la malattia si è ripresentata e si è dovuta sottoporre ad una seconda operazione.

Nel febbraio del 2020, in un’intervista rilasciata in televisione, Shannen Doherty ha annunciato una nuova ricaduta e che il cancro è ormai arrivato al quarto stadio.

Shannen Doherty e la foto senza filtri

Un paio di giorni fa, la stessa Doherty ha voluto mostrarsi al suo pubblico senza alcun filtro e senza un filo di trucco, e anzi, evidenziando tutti i segni che la lunga malattia ha lasciato su di sé.

La lunga didascalia le è entrata in testa dopo aver visto che in tv non ci sia praticamente più nessuno che si possa definire naturale e vero al 100%.