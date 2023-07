In questi giorni sta spopolando al cinema il film Barbie sulle vicende della famosa bambola. Un film innovativo che ha riacceso le emozioni di tantissime ragazze e donne che da piccole giocavano con l’amata bambola. Il film su Barbie è diventato popolarissimo in tutto il mondo tanto che anche la moda sta cambiando con tantissime persone vestite di rosa per l’occasione.

Fonte: web

C’è chi è talmente in fissa con Barbie da aver speso una fortuna in interventi chirurgici per somigliare sempre di più alla famosa bambola. Stiamo parlando di Nannette Hammond, madre di 42 anni di Cincinnati che ha speso oltre un milione di euro in interventi estetici per essere sempre più simile a Barbie. Nannette si è sottoposta a tre interventi al seno, un lifting del seno, filler per le labbra, botox, faccette, trucco semipermanente, tinture per capelli, extension delle unghie e tantissime lampade per scurire la sua carnagione.

Lei è sposata, ha 5 figli e lavora come autista di Uber. Nel tempo libero porta avanti la sua passione per Barbie pensando al prossimo ritocchino. Una scelta che ovviamente non è vista di buon occhio da parte delle mamme amiche ma lei prosegue per la sua strada.

“So che le altre mamme parlano e spettegolano su di me alle mie spalle, ma davvero non mi interessa. I genitori possono pensare quello che vogliono e dire quello che vogliono sul mio aspetto, ma non mi dà fastidio. Ho insegnato ai miei figli a superarlo” – ha detto.

E ancora: “Mio marito Dave e i miei figli sono così orgogliosi di me e di ciò che ho ottenuto attraverso l’intervento chirurgico. Pensano che io abbia un bell’aspetto: la mia vita è migliore di quella di Barbie adesso”.

Nanette si è ossessionata alle Barbie in tenera età visto che da piccolino ne aveva circa 50 in casa con cui giocava. “Mi è piaciuto molto giocare con quelle Barbie. Crescendo, mi sentivo timida e impacciata riguardo al mio aspetto e volevo essere proprio come le bambole” – ha detto.

Eppure lei aveva lineamenti molto diversi rispetto ai canoni della Barbie. Era mora, longilinea e con poche forme. In foto del passato appariva con poco seno e labbra sottili. Oggi dopo svariati interventi è diventata bionda, ha un seno abbondante e labbra carnose.