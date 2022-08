Jessica Alves, dopo 90 operazioni è diventata Barbie: “Sono felice al 95%”

Jessica Alves, ex Rodrigo Alves ed ex Ken umano ha finalmente completato il suo processo di cambiamento da Ken a Barbie. In un’intervista rilasciata al programma televisivo This Morning, Jessica Alves ha raccontato la sua esperienza ed ha svelato anche alcuni dettagli riguardo tutti gli interventi subìti. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato l’ex Ken umano.

Lo scorso mese ha portato a termine il suo ultimo e novantesimo intervento per somigliare ad una Barbie. Jessica Alves ha finalmente completato il passaggio da Ken a Barbie e in un’intervista rilasciata al programma televisivo The Morning ha raccontato la sua esperienza.

Queste sono state le parole dell’ex Ken umano:

Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto il mio obiettivo e quindi soiglio a Barbie, proprio come volevo. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio ringrazio Dio.

Nonostante abbia completato il processo di cambiamento da Ken a Barbie, Jessica ha rivelato di essere felice al 95%.

Il motivo? In realtà manca ancora un’ultima ma piccola operazione, quella al naso. Un intervento che, almeno per il momento, la Barbie umana è costretta a rimandare a causa dei troppo interventi chirurgici. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se mi toccano il naso ora, lo perderei, diventerebbe nero e collasserebbe perché è troppo rovinato per gli interventi, se lo guardate bene si vede che non è perfetto.

I medici, dunque, hanno sconsigliato a Jessica Alves di sottoporsi all’intervento al naso dal momento che rappresenterebbe un serio rischio per la sua salute.

Le sue condizioni fisiche, a causa delle numerose operazioni subìte costate alla Alves un milione di sterline, non sono perfette. Per il momento, dunque, la Barbie umana dovrà accontentarsi per non compromettere troppo il suo fisico. Bisognerà dunque aspettare del tempo affinché la Barbie umana torni ad essere felice al 100%.