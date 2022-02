Ha costruito una splendida casa a partire da un negozio abbandonato. Questa è l’incredibile storia di Stephen Taylor il quale ha compiuto un opera sorprendente con le proprie mani: comprare un edificio distrutto all’asta per 26.000£ e costruire una meravigliosa dimora con quattro camere da letto. Conosciamo meglio la sua storia.

Comprare all’asta una struttura distrutta per ben 26.000£ e trasformarla in un a casa lussuosa non è una cosa che capita tutti i giorni. Eppure Stephen Taylor, un falegname di 36 anni, è riuscito a raggiungere ciò che gli sembrava impossibile.

Tutto è iniziato quando il giovane falegname si è accorto della presenza all’asta dell’edificio devastato. A raccontare i dettagli è stato lui stesso:

Non avevo alcuna intenzione di andare all’asta, ma quando ho visto l’edificio e il prezzo indicativo di £ 10-12.000 ho pensato tra me e me ‘che diavolo è quello? Pensavo di dover almeno dare un’occhiata, quindi mi sono organizzato per andare a dare un’occhiata, e ho potuto vedere il potenziale in esso a causa della quantità di spazio nell’edificio.

L’uomo, che da circa 20 anni lavora come costruttore, ha rivelato la sua reazione quando per la prima volta ha visto la struttura. Da quanto si apprende dalle sue parole, l’edificio era in condizioni abbastanza pietose e il cortile su retro sembrava una giungla.

Al fine di eseguire tutti i lavori necessari per realizzare l’incredibile trasformazione, il 36enne ha pagato una ditta specializzata per lavorare sulla facciata dell’edificio il quale doveva essere completamente ricostruito. Tuttavia, per ridurre al minimo i costi, l’uomo ha deciso di eseguire autonomamente la maggior parte della ricostruzione. Per questo motivo il progetto ha ridotto in modo significativo le sue ore di lavoro.

Malgrado la fatica e le difficoltà, Stephen Taylor è rimasto sempre positivo nel portare al termine il suo progetto. Il risultato è stati incredibile! Adesso quello che in passato era un edificio completamente distrutto adesso è una lussuosa casa con quattro camere da letto super comfort. Queste le parole del falegname: