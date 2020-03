Arredare casa: guida ai pouf Il più versatile dei complementi d’arredo è il pouf: ecco come sceglierlo e come arredare casa

Il pouf è per eccellenza il complemento d’arredo della zona living, una seduta che insieme al divano rappresenta una scelta funzionale e di design di gran classe. La posizione del pouf è solitamente infatti accanto al sofà, utilizzati per aggiungere una pratica seduta nella zona giorno, come poggiapiedi o contenitore.

Pouf, piccoli e versatili

Nonostante insieme ai divani siano considerati i complementi d’arredo per eccellenza della zona giorno, la versatilità di queste sedute gli consente di inserirsi anche in altri contesti come ad esempio la camera da letto o l’ingresso dell’abitazione.

La rapida diffusione di questi complementi d’arredo ha fatto sì che il mercato si adeguasse alle esigenze di tutti i clienti, così oggi è possibile scegliere colori, forme e tessuti differenti per arredare la propria zona living. Il protagonista di quest’anno è sicuramente i pouf in velluto.

Pouf, il materiale è tutto

Pouf damascati, in velluto o in pelle: il materiale può davvero fare la differenza. Con la diffusione del complemento d’arredo ecco che le aziende di design hanno creato una veste raffinata per queste sedute di lusso in grado di adattarsi anche ai contesti più ricercati.

Il rivestimento pregiato in questo caso si sposa perfettamente con la collocazione nelle zone living dove il pouf può essere esibito in bella mostra.

Pratico e confortevole: il pouf in fibra sintetica

Prima di ogni tendenza, la praticità. Questo è lo slogan del pouf in fibra sintetica che si configura come il miglior oggetto funzionale per la zona living. Può essere grandissimo o piccolo, morbido o contenitore, per tutta la famiglia o per le occasioni che prevedono quella seduta in più.

Questi pouf sono estremamente versatili e possono essere collocati in qualsiasi parte della casa, negli ambienti interni e negli spazi outdoor perché resistenti alle intemperie e facili da lavare. Possono essere abbinati a tappeti o a sedute lounge e messi in mostra in determinate occasioni come una cena a casa o una visita da parte di amici o parenti.

Insomma, se avete voglia di dare un tocco glamour e trendy alla vostra zona living non vi resta che affidarvi al più versatile dei complementi d’arredo: il pouf. Per il resto, lasciatevi ispirare dalla vostra creatività.