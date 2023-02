Steve Harvey è un conduttore americano conosciuto in tutto il mondo. Il suo gesto per un concorrente malato è diventato virale

Steve Harvey è uno dei conduttori americani più famosi, conosciuto in tutto il mondo. Quello che recentemente ha fatto per un suo concorrente, ha commosso milioni di persone.

Da sempre i suoi amati telespettatori hanno avuto modo di vedere che meravigliosa persona sia e quanto sia grande il suo cuore. Il suo recente gesto ha confermato al mondo intero quanto sia straordinario.

Tutto è accaduto durante una puntata del suo programma Family Feud. Un concorrente è riuscito a vincere il premio di 20 mila dollari e Steve Harvey non si aspettava di vedere una tale razione. L’uomo si è inginocchiato e ha iniziato a piangere. Non riusciva a fermare le sue lacrime.

Il conduttore si è commosso e allo stesso tempo si è incuriosito. Non si trattava di una somma di denaro enorme, eppure quel concorrente era strafelice. Così, alla fine della puntata, ha deciso di domandargli il motivo di tale reazione. Ed è stato allora che il cuore di Steve si è spezzato.

Steve, sono un malato terminale. Ho 3 mesi di vita e, a causa della mia malattia, non posso ottenere l’assicurazione. Ho bisogno di questi soldi per la mia famiglia.

Quel concorrente aveva dovuto affrontare delle spese enormi per via della sua malattia terminale e voleva solo che le sue spese non gravassero sulla sua famiglia dopo la sua scomparsa.

Steve Harvey non è riuscito a smettere di pensare a quelle parole e così, ha deciso di compiere un gesto altruista e pieno d’amore. Gli ha donato altri 25 mila dollari di sua proprietà. Chi altro avrebbe fatto una cosa del genere?

I telespettatori si sono commossi e i complimenti che questo conduttore ha ricevuto sono arrivati da ogni parte del mondo.

Lo stesso Steve non ha avuto una vita facile prima di arrivare al successo. Viveva in macchina, lottava per ottenere il cibo per sfamare la sua famiglia e faceva la doccia in bagni pubblici. Se c’è qualcuno che può capire la sofferenza di quell’uomo, è proprio lui.