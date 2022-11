Una notizia davvero triste è quella che il noto conduttore britannico ha dato negli ultimi giorni. Purtroppo il presentatore televisivo Jonnie Irwin è affetto da un brutto male, ormai incurabile, che non gli lascia ancora molto tempo per vivere.

In un’intervista con il quotidiano Hello ha spiegato come si sente, come sta affrontando la questione ed anche che ha scelto di non dire ai suoi figli cosa sta per accadere, poiché troppo piccoli.

Il conduttore è diventato molto conosciuto in tutta la Nazione, proprio perché è arrivato a diversi programmi. Il più conosciuto è “A Place in The Sun”, in cui diverse persone mostrano le proprietà che riescono ad acquistare.

Grazie alla sua simpatia, alla sua bravura e al suo modo di essere, è diventato davvero molto famoso. Tuttavia, il suo corpo è cambiato a causa del brutto male da cui è affetto.

In una recente intervista, di cui ha pubblicato anche la copertina del quotidiano sul suo profilo Instagram, ha spiegato quali sono le sue condizioni attuali di salute. Purtroppo le metastasi si sono diffuse dai polmoni al cervello e non gli resta molto da vivere.

La scoperta del brutto male di Jonnie Irwin

Nel suo racconto il conduttore ha spiegato che tutto è iniziato nel 2020, quando ha scoperto la triste diagnosi. Da quel momento si è sottoposto a diverse cure, ma negli ultimi tempi dai controlli di routine, i dottori hanno scoperto che la situazione è peggiorata. Nell’intervista ha dichiarato:

Non so quanto tempo mi resta da vivere, ma cerco di rimanere positivo. Il mio atteggiamento è che sto vivendo con il cancro, ma non che sto perdendo la vita a causa sua. Con i miei figli prendiamo in giro i miei capelli, mio figlio Rex dice: ‘Hai la testa appuntita’, ma per quanto lo riguarda suo padre è normale e perché io dovrei turbare quell’innocenza?