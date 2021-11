Ti ricordi di Susan Farmer di Vite al Limite? È stata una delle storie più popolari del programma televisivo in onda in Italia su Real Time. Si era rivolta al dottor Nowzaradan e alla sua clinica di Houston perché voleva perdere molti chili. Pesava così da tanto da non riuscire più nemmeno a camminare. Com’è oggi Susan?

Susan Farmer si era rivolto al programma televisivo My 600lb life (in Italia Vite al limite) sperando di poter riprendere in mano la propria vita. Ha chiesto aiuto al chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica dello show per dire basta all’obesità e alla dipendenza dal cibo.

La donna texana di 37 anni aveva raggiunto un peso di 276 chilogrammi. Soffriva anche di gravi problemi neurologici e c’era il rischio che non riuscisse più a camminare. Ha affrontato il cammino con il dottor Nowzaradan non senza qualche difficoltà, ma si è dimostrata molto forte.

Susan Farmer è riuscita a perdere abbastanza peso per poter essere sottoposta all’operazione chirurgica e riuscire a prendere in mano la propria vita. Dopo aver vissuto per anni in un corpo che non riusciva più a riconoscere come il suo.

Grazie al suo impegno e al supporto del medico di Houston e di tutto il team della sua clinica texana, alla fine è riuscita a perdere ben 154 chili. Oggi è decisamente irriconoscibile, ma grazie al programma del dottor Nowzaradan è riuscita nel suo intento.

Susan Farmer di Vite al Limite oggi, com’è diventata

Susan Farmer oggi sembra un’altra donna. Ha capito che la sua vita non poteva continuare così e ha affrontato un grande cambiamento, anche grazie all’intervento per il bypass gastrico al quale è stata sottoposta.

A causa della pelle in eccesso, ha dovuto affrontare un’altra operazione: