Il suo percorso è ancora molto lungo, ma J.T. Clark è sulla strada giusta per riprendersi la sua vita in mano

Quella di oggi è l’ennesima storia che abbiamo già visto in tv nel programma Vite al limite di Real Time e che abbiamo deciso di raccontarvi. Il protagonista è un ragazzo di 32 anni di nome J.T. Clark di Clearmore, nello stato dell’Oklahoma, che dopo essere arrivato a pesare 404 kg, ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Credit: Real Time

Il dottor Nowzaradan è diventato celebre in tutto il mondo per le attività che svolge nella sua clinica a Houston, in Texas. Il nutrizionista aiuta chirurgicamente e psicologicamente i suoi pazienti che, il più delle volte, hanno raggiunto un peso corporeo davvero preoccupante.

Uno dei pazienti del dottore la cui storia è entrata maggiormente nel cuore dei telespettatori, è J.T Clark.

Drammi del passato e problemi familiari lo hanno portato ad un’ossessione per il cibo che ha messo a serio rischio la sua salute.

Il giovane di 32 anni è arrivato a pesare 404 kg. Situazione aggravata anche dalla presenza di un linfoma su una gamba del peso di circa 40 kg.

Supportato dalla sua ragazza Jessica, J.T. si è convinto a recarsi in Texas per iniziare un percorso di dimagrimento.

Credit: Real Time

Come tutti, all’inizio il ragazzo non mostrava molto interesse nell’affrontare con convinzione il problema. Poi, grazie anche al supporto psicologico del dottore e del suo staff, ha letteralmente cambiato passo.

Come sta oggi J.T. Clark?

Credit: Real Time

Sono passati mesi dal suo primo ingresso nella clinica e il percorso è ancora molto lungo per J.T Clark. Per restare più concentrato su ciò che sta facendo e per ricevere migliore assistenza, il ragazzo e la sua fidanzata si sono trasferiti a Houston.

Fino ad ora J.T. ha perso 182 kg, arrivando così ad un peso di 222kg. La via sembra essere quella giusta, ma non è ancora abbastanza per pensare all’intervento di bypass gastrico di cui necessita.

Tutto il grande pubblico, statunitense ma anche italiano, fa il tifo per lui.