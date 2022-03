Giovane, dinamica, bellissima, simpatica e seguitissima sui social. Lei è uno dei volti emergenti più interessanti del mondo dello spettacolo italiano e nelle ultime settimane è stata uno dei protagonisti di Lol, chi ride è fuori. Stiamo parlando di Tess Masazza, che recentemente sui suoi profili social aveva pubblicato una foto di quando era soltanto una bambina. Avevate capito che si trattasse di lei?

Credit: tessmasazza – Instagram

I social, nelle ultime settimane, si sono riempiti di immagini, sketch e meme riguardanti l’ormai noto programma targato Amazon Prime Video, intitolato Lol, chi ride è fuori.

Il format, condotto nelle prime due stagioni da Fedez, consiste nel rinchiudere 10 comici in un teatro per 6 ore. Questi ultimi, con le loro gag, hanno come obbiettivo quello di far ridere i propri sfidanti. Per quale motivo? Semplice, chi ride per due volte, viene eliminato.

La prima edizione, andata in onda l’anno scorso, ha avuto un successo enorme, tanto da spingere gli autori a produrne una seconda stagione, che per l’appunto è andata in onda proprio in questi giorni.

I concorrenti in gara sono stati Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, il Mago Forest, Maria di Biase, Max Angioni, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e la giovane Tess Masazza.

E proprio quest’ultima, che si è resa protagonista con la sua verve e la sua brillantezza, è la protagonista dello scatto che vi mostriamo oggi.

Le guanciotte e gli occhi azzurri della bimba in foto sono davvero dolcissime. Caratteristiche che ovviamente ha mantenuto anche con il crescere ed il passare degli anni.

Chi è Tess Masazza

Credit: tessmasazza – Instagram

Nata a Los Angeles nel 1987, è cresciuta tra Francia e Tunisia, prima di arrivare in Italia nel 2010. Ha iniziato a lavorare come giornalista nel campo della moda, per poi diventare famosa su internet grazie al suo blog “Insopportabilmente donna“.

Nel 2015 fa il suo esordio in televisione, quando conduce una rubrica durante Xtra Factor, il programma parallelo al talent show di Sky, X Factor.

Credit: tessmasazza – Instagram

Nel 2017, mantenendo la stessa linea, conduce con grande successo la sua rubrica durante le puntate del Prima Festival. Insieme a lei, in quell’occasione, c’erano il conduttore radiofonico Federico Russo e il comico Herbert Ballerina.

Nel corso degli anni ha accumulato esperienze in diversi campi, compreso quello di scrittrice.