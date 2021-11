Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Chiara Ferragni che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre influencer ha rimproverato Fedez dinanzi a milioni di spettatori. Il gesto inaspettato dell’imprenditrice digitale è avvenuto in diretta Twitch. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate nel mondo dei social. Di recente i Ferragnez sono finiti al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderli protagonisti di un gossip è stato un litigio avvenuto in diretta tv. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre molto attivi sui social tramite cui rendono partecipi tutti i loro fan dei loro momenti quotidiani. Oltre ad Instagaram e Twitter, il rapper milanese ha anche un canale Twitch il quale si chiama Zedef. Tuttavia durante le puntate nella web tv non è da solo, a farle compagnia c’è la sua dolce metà.

Ed è proprio in una live streaming di Twitch che l’influencer ha rimproverato il marito per un comportamento inappropriato. Alla luce di questo è nato un piccolo litigio tra i due, non di grande importanza ma che comunque non è passato in osservato ai telespettatori.

Chiara Ferragni e le parole con cui rimprovera Fedez: “Al prossimo me ne vado”

Il motivo per cui la Ferragni avrebbe ripreso suo marito davanti ai fan sarebbe stato un rutto che lo stesso cantante ha fatto in diretta live. Con queste parole l’influencer è sbottata:

Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Lui rutta perché tu continui a ruttare.

Tuttavia, davanti alla rabbia dell’imprenditrice digitale, inutili sono stati i tentativi di Fedez nel dare giustificazioni. L’influencer lo ha subito interrotto ed ha replicato: