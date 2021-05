La maggior parte di noi ha amici di cui ci fidiamo molto, soprattutto quando stiamo attraversando momenti bui. Gli amici possono essere i nostri pilastri o i nostri partner in crime quando partiamo per un’avventura. La nostra vita è migliore con amici che sanno illuminarci anche con le loro sciocchezze. Se sei curioso di sapere che tipo di amico sei, fai questo breve test per scoprirlo.

Guarda bene l’immagine e scegli il dolce da cui sei subito attratto. Leggi poi di seguito per comprendere il significato della tua scelta.

Test: il dolce che scegli ti dirà che amico sei

Se hai scelto la torta al cioccolato, sei un amico senza paura che porta i suoi compagni in moltissime avventure. Se non sai chi è divertente nel tuo gruppo, probabilmente sei tu. Tuttavia, sei anche in grado di essere serio. È probabile che i tuoi amici si rivolgano a te quando sono scoraggiati e quando vogliono trascorrere una serata fuori.

Ti piace la cheesecake? Allora sei un amico solidale. Sei sempre disponibile con i tuoi amici, qualunque cosa accada. Anche nei momenti più difficili, hai prestato loro la tua spalla. Ti aspetti anche che i tuoi amici siano al tuo fianco quando ne hai bisogno, anche se potresti scoprire di essere autosufficiente e di non aver bisogno dello stesso aiuto che sei disposto a dare a loro.

Preferisci la torta? Non importa che tipo di torta sia, sono tutte ugualmente buone, proprio come te. Sei uno dei migliori amici che ci siano. A volte sei troppo fedele e questo potrebbe causarti problemi. Sanno che se sono nei guai, sei tu la persona a cui dovrebbero rivolgersi. Se hai scelto il budino, allora sei l’amico saggio che le persone ammirano. Attiri persone mature, non ti piacciono i drammi e preferisci coloro che sono sulla tua stessa lunghezza d’onda.

Hai scelto il gelato? Allora sei una persona semplice che racconta le cose per come sono. Non hai paura di essere giudicato per le tue opinioni oneste. Sembra che tu abbia bevuto un sorso di siero della verità. Non misuri le tue parole per farli sentire meglio. Dici loro quando hanno torto ma anche quando hanno ragione. Se vai pazzo per il brownie, sei il miglior tipo di amico da avere perché cerchi di metterti nei loro panni per capirlo. Entri in empatia e accetti le persone a braccia aperte. Cerchi di non giudicare nessuno e di assicurarti di capire da dove vengono. Nessuno è facile e se tu puoi aiutare il tuo amico a sentirsi meglio sforzandosi di capirlo, lo fai per lui. Ti è piaciuto questo test? Condividilo con i tuoi amici.