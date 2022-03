Questo test della personalità è diventato virale nel web in pochissime ore. Tutto quello che devi fare è guardare l’immagine e identificare il modo in cui cammini. Non ci sono risposte sbagliate ma è necessario che tu sia onesto con te stesso. Sei pronto a metterti in gioco?

Quello che presentiamo oggi è un test della personalità grazie al quale potrai scoprire tratti della tua persona che non conoscevi. Il test consiste in un’illustrazione la quale rappresenta 11 modi diversi di camminare. Tu non devi fare altro che scegliere l’opzione in cui ti identifichi di più. Scopriamo insieme i risultati!

Se nell’immagine in questione hai scelto l’uomo che cammina in modo veloce e determinato, alla tua persona si addice di più la figura di un dirigente. Cammini con fiducia e a testa alta. Se invece ti sei identificato nella persona che cammina a piccoli passi e con la schiena arrotondata significa che sei una persona introversa e timida.

Se cammini a testa alta, con il petto in avanti e le spalle aperte significa che hai un profilo “politico”. Ti piacciono lo sfide e vuoi vivere nuove esperienze. Non hai paura a parlare in pubblico e ami relazionarti con gli altri. Se cammini lentamente e con cautela, la preoccupazione ti tormenta sempre. Se invece cammini con leggerezza significa che sei una persona rilassata. Mantenere la calma è una tua dote e ti fidi bene del tuo intuito.

Chi cammina con sicurezza e fermezza, oscillando le braccia e i fianchi può apparire egoista e anche inaffidabile. Sei concentrato su te stesso e ti piace attirare l’attenzione. Invece, sei considerato un “sostenitore” se cammini con passi medi e sicuri. Disponibilità, lealtà e affidabilità sono te caratteristiche. Ti piace gesticolare e mantenere il contatto visivo. Chi cammina con un piede vicino all’altro, hai un “passo corto“. In questo caso sei una persona egocentrica ed esigente.

Coloro che camminano con le braccia incrociate preferiscono la solitudine. Inoltre, questo modo di camminare può essere un segno di debolezza. Se invece cammini come se stessi calpestando il terreno potresti essere arrabbiato e frustrato. Chi mentre cammina fa contemporanenate molto cose è una persona creativa. In questo caso hai molto coraggio e sei abile a risolvere i problemi.