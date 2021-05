Test di intelligenza visiva: riesci a trovare il castoro?

La sfida non è facile e dovrai usare tutte le tue capacità di osservazione per superarla

Metti in pratica le tue capacità di intelligenza visiva e prova a trovare l’animale che si nasconde in questa foto, svolgendo questo simpatico e divertente test. Sappi che questa sfida è molto più difficile di quanto sembri. Osserva attentamente l’immagine e concentrati per arrivare alla soluzione del gioco. Buona fortuna.

Controlla attentamente questa immagine e dicci cosa vedi. Più dell’85% delle persone dirà di riuscire a vedere solo l’asino. Ma sappi che, se studi attentamente questa foto, riuscirai a vedere che c’è un altro animale nascosto. Si tratta di un castoro molto carino. Sei riuscito a trovarlo? Divertiti a scoprire dove si nasconde!

Il castoro è un genere di roditore, appartenente alla famiglia Castoridae, originaria del Nord America e dell’Europa. Questi animali sono noti per la loro naturale capacità di costruire dighe in fiumi e torrenti che sono le loro case, chiamate tane, creando così dighe che bloccano il flusso dell’acqua.

Prenditi una pausa e prova a fare ciò che metà degli abitanti della Terra non riescono a fare in meno di 20 secondi. Ecco un’immagine che illustra un asino. Il tuo compito è trovare il castoro. In genere, una persona impiega circa due minuti per risolvere il test. Quanto tempo impiegherai tu?

Non è così semplice. Di solito in questi giochi è necessario trovare un animale nel suo habitat naturale, tra erba o alberi. Questo test è molto complicato perché ci sono più elementi ripetitivi, e non è semplice per gli occhi trovare le differenze. Non sei riuscito a trovare il castoro? Allora scorri in basso per scoprire la soluzione della sfida.

Molti non saranno mai in grado di portare a termine questo gioco. Per vedere immediatamente la risposta, è necessario un occhio molto attento. Ti è piaciuto questo test? Allora condividilo con la tua famiglia i tuoi amici e sfidali a migliorare la loro visione.