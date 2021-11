Come reagiresti in una situazione di incendio? Scopri chi sei in base alla tua figura che sceglierai!

Quello che presentiamo oggi è un test psicologico il quale ti permetterà di scoprire tratti della tua personalità che non conoscevi. Immagina di ritrovarti dinanzi ad una situazione gravemente problematica, in questo caso un incendio, come reagiresti? Scopri quale è la tua personalità in base alla tua risposta.

Il test psicologico di oggi consiste in un’illustrazione la quale raffigura una situazione di incendio. Nell’immagine in questione ci sono sei diverse opzioni che potrai scegliere nel caso in cui ti trovassi ad affrontare una tale situazione problematica. Ci sono sei possibili figure: una donna alla finestra, un camino, il fumo e la finestra in basso. Ricorda: la tua scelta rivelerà il tuo modo di essere.

Se nell’immagine in questione scegli l’opzione della figura della donna alla finestra significa che stai affrontando una crisi. Ti senti oppresso e vedi il tuo mondo andare in frantumi. Sei una persona pessimista e ti preoccupi troppo delle cose. Se invece hai scelto l’opzione del camino, sei solito fuggire dai problemi che ti tormentano e non hai il coraggio di affrontarli, ne tanto meno di ammettere la loro esistenza.

Se nell’immagine in questione hai optato per il fumo, l’essere drammatico è la caratterista che più ti contraddistingue. Nell’affrontare un problema entri in crisi e rischi di perderti alimentando inconsapevolmente le tue difficoltà. Se invece hai individuato la finestra superiore, sei abituato a negare i problemi fino a quando non esplodi direttamente.

Se nell’immagine in questione hai scelto la figura della porta, mantenere la calma è una tua dote. Sai bene come reagire in modo razionale davanti ad una situazione problematica. Mantiene il controllo e scegli con attenzione il modo più appropriato per risolvere le difficoltà.

Se nell’immagine in questione ha optato per la finestra in basso significa che sei una persona che scappa dai problemi. Nonostante questo, scegli il modo più giusto per farlo. La creatività è una caratteristica che ti permette di trovare mille soluzioni diverse a determinati problemi.