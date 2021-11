Riesci ad individuare le freccette rosse in meno di 15 secondi? Scoprilo con questo test visivo

Senza alcuna ombra di dubbio tra giochi di logica, quiz e test della personalità, anche le illusioni ottiche sono molto popolari sui social network. Quello che presentiamo oggi è un test visivo diventato virale in web. Riesci a vedere le freccette rosse nell’immagine? Solo l’1% degli utenti ne è capace. Mettiti in gioco anche tu e scopri se fai parte di questa rara minoranza!

La sfida virale di oggi consiste in un enigma che di recente sta facendo impazzire il web. Si tratta di un test visivo il quale consiste in un’illustrazione che raffigura una serie di tiri a bersaglio. Lo scopo di questa sfida è quello di individuare tre freccette rose in meno di 15 secondi. Ci siete riusciti?

Per risolvere questo test visivo è necessario guardare con attenzione l’immagine, senza una minima distrazione. Avete solo 15 secondi di tempo per individuare le freccette in uno dei tiri a bersaglio. Possiamo darti solo un indizio: guarda il lato destro. Le hai viste?

Se ci siete riusciti allora fate parte dell’1% degli utenti che sono in grado di risolvere il test entro i tempi previsti. In caso contrario, se sei arrivato fin qui e non sei ancora riuscito ad individuare il tiro a bersaglio con le freccette rosse puoi scoprire la soluzione nella foto subito di sotto.

Oltre ai test psicologici e alle illusioni ottiche anche i test visivi sono molto diffusi sui social network. Si tratta di sfide virali le quali consistono nel risolvere qualche enigma usando le nostre capacità visive e cognitive. Non solo. Per essere in grado di superare tali sfide è necessaria anche una piccola dose di immaginazione.

I test visivi risalgono alla fine del XIX secolo quando il Dr. Seth Arnolds, il noto marchio di balsami, pubblicizzava i suoi prodotti con illustrazioni che ritraevano i test visivi. Tuttavia è possibile fare una distinzione tra enigmi logici ed indovinelli. Nei primi la soluzione può essere raggiunta tramite un ragionamento logico. Mentre i secondi sono più una forma di esercizi mentali.