Tre volte due gemelli in meno di 5 anni, ma non è questa la parte più folle della storia di questa coppia

La storia di una coppia diventata virale sui social. In meno di 5 anni la loro vita è stata stravolta in un modo che mai avrebbero immaginato

Sembra una storia come quelle che si vedono solo nei film, eppure è accaduto davvero. Una coppia che in pochi anni ha stravolto la propria vita e che, nonostante le difficoltà, oggi ringrazia Dio per i grandi regali che ha donato loro.

Carrie e Craig, moglie e marito, per anni hanno lottato per avere figli. Purtroppo la donna ha scoperto di avere una grave forma di endometriosi e il medico l’ha messa di fronte ad una dura realtà. Non potevano concepire naturalmente, così hanno scelto di rivolgersi all’adozione.

Anche la strada dell’adozione non è stata facile, ma alla fine sono diventati genitori di due gemelli Cece e JJ, nati il ​​28 febbraio 2013. La loro mamma biologica non poteva prendersi cura di loro.

Doveva essere soltanto un periodo di prova, ma alla fine i due genitori hanno ufficializzato l’adozione e hanno reso i due gemelli parte della loro vita.

Un po’ di tempo dopo, hanno ricevuto una chiamata dalla madre naturale. La donna si trovava nella stessa situazione e non sapeva come fare. Aveva dato alla luce altri due gemelli con un parto cesareo d’urgenza e li ha pregati di prendersi cura anche di loro.

Carrie e Craig si sono trovati davanti ad una scelta spaventosa: 4 gemelli. Come avrebbero fatto? Ma il loro cuore aveva già deciso, separare 4 fratelli era impensabile e così hanno deciso di accogliere anche Adalynn e Kenna, nati il 28 febbraio 2014. Lo stesso giorno di fratelli maggiori, ad un anno di distanza!

In seguito però, è accaduto qualcosa che mai avrebbero immaginato e che ha stravolto ancora di più la loro vita. Carrie ha iniziato a sentirsi poco bene e, alla fine, ha deciso di andare dal medico. Non era possibile, era incinta! E non era finita lì… l’ecografia mostrava ben due feti! Altri due gemelli!

Non riuscivamo a smettere di piangere, per la gioia e per la paura. Tre coppie di gemelli, come avremmo fatto? Ma era un dono di Dio e non potevamo tirarci indietro.

Il 28 febbraio del 2016, la coppia ha accolto tra le proprie braccia due femminucce, Karraline e Clarissa.

La cosa più sorprendente? Tutte e tre le coppie di gemelli sono nati il 28 febbraio!

Era un chiaro segno del destino. Dio ha pianificato questa vita per noi e non possiamo che andarne fieri. Nonostante non sia facile, rifarei le stesse scelte.

Sono tutti molto diversi. Ognuno ha la propria personalità, il che è molto divertente, ma veniamo trascinati in sei direzioni diverse.

La comunità ha offerto aiuto a questa meravigliosa coppia, attraverso raccolte fondi su GoFundMe e AdoptTogether.