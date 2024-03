Un tesoro della natura nascosto in una vecchia valigia abbandonata in garage

La storia di questa donna si è già diffusa in tutto il mondo grazie ai social network e ha ricevuto un incredibile numero di messaggi di ringraziamento da parte di numerosi utenti. Tutto è iniziato grazie ad una vecchia valigia trovata in garage….

La vicenda arriva dal Texas, Stati Uniti. Si era recata in cantina per un altro motivo e il suo sguardo si è soffermato su una vecchia valigia. Subito la donna si è avvicinata e, incuriosita, ha deciso di aprirla. Ha immaginato potesse contenere vecchi ricordi dei precedenti proprietari, come libri, fotografie, vestiti. Invece, si è ritrovata dinanzi a qualcosa di davvero incredibile.

Quella vecchia valigia conteneva un alveare! Così, consapevole del fatto che le api vanno protette a costo della vita, perché sono la cosa più preziosa per la sopravvivenza umana, la proprietaria della casa ha contattato un’esperta del settore.

Alla sua chiamata ha risposto Erika Thompson del Texas Beewors, che da anni dedica la sua vita alle api. La sua pagina social è seguita in tutto il mondo:

Per me è sempre un privilegio prendermi cura degli alveari. Vivono in colonia: sono molto affezionata a loro. Me ne occupo da 10 anni, quando ho saputo che stavano morendo.

Erika si è recata al garage e quando ha aperto la valigia, uno spettacolo della natura ha iniziato a ronzarle intorno. Subito ha condiviso le immagini sul suo account Instagram e in poco tempo hanno fatto il giro del mondo!

Ho impiegato quasi un giorno per spostare la colonia di api in un posto adeguato. Erano così gentili e cooperative. Ho trovato la regina, è andata nella sua nuova casa con tutte le altri api. Erano migliaia: possiamo imparare molto da loro!”

Un piccolo gesto da parte della donna che ha chiamato Erika, che invece è stato un contributo fondamentale per l’intero pianeta!

