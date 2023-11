Questa è una di quelle storie che tutti dovrebbero leggere, in grado di regalare un sorriso anche durante la più triste delle giornate. Una storia capace di lasciare una lezione importantissima. L’amore di un marito per sua moglie e per i suoi figli, l’amore capace di superare qualsiasi ostacolo.

Brad Solden è un marito amorevole che nella vita ne ha passate tante. È un ex soldato degli Stati Uniti che ha prestato servizio nella prima guerra in Iraq. Dopo il suo servizio, ha lavorato come vigile del fuoco. Si è costruito una vita in Arizona con la moglie Liz e i loro figli.

Un giorno però, dopo un drammatico sinistro stradale, la loro vita è cambiata per sempre. La sua compagna era alla guida dell’auto di famiglia quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo ed è uscita fuori strada. I bambini hanno riportato poche e banali conseguenze, Brad si è rotto una gamba, ma Liz ha avuto la peggio.

La donna è stata trasportata con immediata urgenza in ospedale, dove i medici l’hanno subito sottoposta ad un intervento chirurgico. Purtroppo è rimasta paralizzata dalla vita in giù.

Tutto è cambiato da quel momento, le loro amate escursioni e le insicurezze. Liz era certa che Brad la lasciasse per una “donna normale”. Ma dopo aver sentito quelle parole, l’uomo si è inginocchiato davanti a lei nella stanza d’ospedale e le ha chiesto la mano.

Hanno provato per mesi ad avere una vita normale, a continuare a fare le loro amate gite in famiglia. Finché un giorno, Liz si è fermata, con la sua sedia a rotelle non riusciva ad andare avanti e ha chiesto alla sua famiglia, in lacrime, di continuare. Il cuore del marito, in quel momento, si è spezzato e si è promesso che non lo avrebbe permesso mai più.

Per mesi ha passato intere giornate chiuso in garage, senza dire a nessuno quello che stava facendo. La moglie sentiva i rumori e cercava di indagare, ma lui aveva un obiettivo ed era proprio una sorpresa per la sua amata. C’erano volte in cui rientrava a casa solo a tarda notte.

Brad è riuscito a costruire una sedia a rotelle “fuoristrada“, con tanto di battistrada e in grado di percorrere qualsiasi strada di montagna. È stata per Liz una sorpresa incredibile!

E non è tutto, l’invenzione di quest’uomo non è passata inosservata. L’azienda high-tech NPC Robotics ha supportato l’uomo e ha costruito un prototipo basato sul suo modello. Grazie a loro e alla tecnologia moderna, oggi Liz ha una sedia a rotelle silenziosa, veloce e ideale per la guida fuoristrada.

Può seguire la sua famiglia, senza problemi, durante le loro amate escursioni! Lo stesso Brad ha rivelato che ora sono lui e i suoi figli a non riuscire a tenere il passo della mamma!