Esistono tantissimi trucchi per essere fotogeniche, dalle pose migliori ai segreti di make up, che ci aiutano a essere più belle e attraenti nelle foto.

Per diventare un soggetto di foto belle e interessanti dobbiamo fare anche molta pratica, essere in grado di trovare i nostri lati del viso migliori e le angolazioni giuste per lo scatto.

Trova la tua angolazione

Tra i primi trucchi per essere fotogeniche c’è l’esercitazione alla fotografia. Prova a metterti in varie pose davanti allo specchio o per scattarti vari selfie.

Trova l’atteggiamento giusto davanti all’obiettivo, che ti fa sentire a tuo agio e rilassata. Sorridi e fingi che qualcuno ti stia scattando la tua foto.

Cerca di comprendere quali sono le angolazioni dalle quali il tuo viso risulta più bello – infatti, la maggior parte delle persone non ha il volto perfettamente simmetrico

Uno dei trucchi per essere fotogeniche è dunque farsi fotografare dal profilo migliore, che risulterà più armonico con la nostra figura.

Le pose migliori

Dai un’occhiata alle tue foto preferite e cerca di individuare uno schema di pose che fanno per te.

Ti piace il modo in cui guardi da una certa angolazione oppure quando sorridi in un modo specifico?

Prova dunque a replicare le tue pose migliori la prossima volta che scatti la foto.

Dopodiché, alcuni trucchi per essere fotogeniche ti aiutano a perfezionare le tue pose.

Per esempio, per evitare il doppio mento, allunga il collo e spingi leggermente in avanti il ​​viso.

Devi cercare di spingere il volto dalla fronte e inclinare leggermente il mento verso il basso. Il risultato è perfetto in foto.

Poi, prova questo trucco da red carpet: metti la lingua dietro i denti quando sorridi, per creare un sorriso perfetto e gira la testa in una posizione di tre quarti per dare profondità alle tue caratteristiche.

Questa posta è un cliché, ma funziona davvero per aiutarti a sembrare anche più magra.

Alcune piccole modifiche alle tue pose rendono lo scatto molto più lusinghiero.

Per esempio, prova ad allontanare le braccia dal corpo, perché quando sono schiacciate contro di te tendono a sembrare più grandi.

Altrimenti, prova a portare i capelli tirati su un lato per mostrare anche il collo.

Come sorridere e mostrare le emozioni in foto

Due trucchi per essere fotogeniche, molto importanti per venire davvero bene in foto, sono il modo in cui sorridere e far trasparire le proprie emozioni.

Prima cosa da evitare è cercare di sgranare molto gli occhi per cercare di renderli più grandi.

In questo modo, la tua espressione sembrerà, infatti, innaturale e poco gradevole.

Ammorbidire, invece, un po ‘ gli occhi e pensare a qualcosa che ti rende felice è il modo migliore per sembrare molto più rilassata e vera.

Poi impara a sorridere come un fotomodella professionista con questi segreti:

Quando si sorride senza mostrare i denti: posizionare la lingua sul palato e sorridi più che altro con gli occhi, pensando alle cose che ti rendono davvero felice.

Sorriso a bocca aperta: fai un respiro profondo e chiudi gli occhi prima di sorridere. Posiziona la lingua dietro i denti per raggiungere un aspetto naturale.

Per fare uno smizing: rilassa le labbra e lascia che i tuoi occhi facciano il lavoro per te e prova a fare uno sguardo seducente. Se ti senti a disagio, esercitati davanti allo specchio e attraverso i selfie finché non padroneggi questa posa.

Trucchi per essere fotogeniche: il make up

Assicurati che il tuo trucco sia perfetto prima di scattare una foto. Infatti, il make è essenziale per riuscire a essere fotogeniche.

Quando un fondotinta è troppo pallido per il tono della tua pelle, per esempio, diventa troppo evidente quando il flash si accende sul viso.

Dunque, il consiglio da parte delle makeup artist è abbinare il fondotinta al colorito della tua pelle e di stenderlo non solo sul viso ma anche uno strato sottile sul collo.

In foto, lo sguardo è importantissimo, quindi il trucco sulle ciglia è importantissimo.

Il mascara è d’obbligo per aprire gli occhi, che sono il punto focale di un’immagine.

Massimizza l’impatto degli occhi con un mascara allungante e infoltisci bene le ciglia per marcare tanto.

Indossa, poi, un rossetto brillante ed evita quelli troppo scuri e opachi che possono avere un effetto minimizzante sulle labbra.

Riempi anche le sopracciglia, che trasmettono carattere ed emozione.

Inoltre, se trucchi le tue sopracciglia, queste ultime faranno la differenza tra apparire con uno sguardo sveglio piuttosto che addormentato nella foto.

Puoi considerare di utilizzare una matita per sopracciglia leggermente più scura se sai che verrai fotografato, poiché i tratti del viso devono apparire più nitidi nelle immagini.

Una riga sottile di eyeliner marrone scuro aggiunge un po’ di drammaticità senza la severità del nero.

Il blush è un must. Senza un po’ di colore sulle guance, il tuo viso non può sembrare tridimensionale nelle foto.

Scegli un colore rosa medio oppure un po’ più acceso per rendere il viso più nitido in foto.

La regola generale infatti è è quella di dare un tocco in più di trucco rispetto a quello che indossi normalmente, poiché avrà un aspetto migliore nelle foto.

Altri consigli

I trucchi per essere fotogeniche sono davvero tantissimi e ve ne sveliamo altri che possono esservi d’aiuto.

Puntate sui vostri capelli. Prima di farvi un selfie, sistemati bene e provate ad applicare uno spray lucidante per dare profondità anche alla vostra chioma.

Un’altro segreto è invece utile per evitare gli occhi rossi. Guarda direttamente verso una luce subito prima di scattare una foto.

In questo modo le pupille si restringono e ti aiuterà a evitare gli occhi rossi.

Un’altro trucco serve a dare maggiore vivacità al viso. Tampona il volto con un fazzoletto o un tovagliolo e quindi pizzica le guance per creare un bagliore roseo, simile all’effetto blush.

Infine, non dimenticatevi del vostro outfit. Infatti, non solo voi, ma anche gli abiti devono essere fotogenici.

Alcuni abiti come top fluttuanti e tuniche, anche se favolosi nella vita reale spesso quando si fotografano creano un effetto strano.

Devi sistemare l’outfit in modo da ottenere una corretta proporzione del tuo corpo, comprese le tue gambe.

In genere, gli abiti aderenti o comunque accostati – come un blazer su misura – rendono la forma del corpo più snella in foto.