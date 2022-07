Un normale giro in ascensore è diventato un incubo per i passeggeri: la paura ha preso il sopravvento

Gli scherzi sono tra i passatempi preferiti delle persone. Fortunatamente, la maggior parte di loro finisce bene. I protagonisti di questa divertente vicenda è una coppia rimasta vittima di uno scherzo organizzato in ascensore. Non potete credere ai vostri occhi: la paura ha preso il sopravvento su di loro. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Organizzare uno scherzo davvero buono potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice. Esso, infatti, non deve essere pericoloso per la vita e allo stesso tempo deve saper intrattenere il pubblico. Sicuramente organizzarne uno è meno divertente per gli attori, che vengono messi a dura prova.

Se le vittime hanno un cuore debole anche un giro in ascensore può finire con un infarto. Scopriamo insieme cosa ha dovuto passare questa coppia di fidanzati dalla Russia. Affinché lo scherzo avesse una buona riuscita, è stato necessario installare un monitor che creasse delle immagini speciali all’interno dell’ascensore. Grazie a questi sistemi, l’ascensore è stato adattato per diventare una trappola innocente per passanti casuali.

Nel video in questione, una coppia ignara di ciò che sta per accadere entra nell’ascensore. I due parlano tranquillamente e ad un certo punto la porta si chiude; l’ascensore si mette in movimento. La coppia continua a comunicare fino a quando nota un’immagine inquietante al di fuori.

Il paesaggio circostante lampeggia sempre più, l’ascensore prende velocità e trema molto mentre sale. Sembra che tutto salterà alle stelle in men che non si dica. La donna, in particolar modo, è molto spaventata, tanto da premere contro il muro per la paura. Dopo un po’,però, la situazione torna alla normalità.

Il video prosegue con un’inquadratura sia della donna che dell’uomo che cercano di capire cosa sia effettivamente successo. Solo in seguito si rendono conto di essere diventati vittime di uno scherzo e tirano un sospiro di sollievo. Non è solo la coppia russa ad essere rimasta vittima dello scherzo ma anche altre persone che sono state riprese nel video. Ognuna di esse ha espresso la paura di quel momento in maniera diversa.