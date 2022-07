Un ragazzo spende 150 mila dollari in chirurgia plastica: ecco come è cambiato il suo aspetto

Credi nei tuoi sogni? Il truccatore britannico Jordan James Parke, un ragazzo di 23 anni, crede molto nel suo ed è per questo che ha confessato di aver investito 150 mila dollari per cercare di assomigliare il più possibile alla celebrità del momento, Kim Kardashian. Queste sono le parole con cui il make-up artist si è espresso riguardo il suo mito:

Amo tutto di Kim. È la donna più sbalorditiva di tutti i tempi. La sua pelle è perfetta, i suoi capelli, tutto di lei.

Stando al giornale ‘The Sun’, Jordan James Parke avrebbe speso circa 150 mila dollari in procedure come iniezioni di botox, filler per labbra e guance, tatuaggi per sopracciglia e depilazione laser. Di recente, ha anche avuto un trattamento chiamato “lifting del viso da vampiro”, una procedura di rimozione delle rughe.

Nell’intervista rilasciata al noto giornale, il 23enne si è espresso anche riguardo i giudizi della gente. Stando alle sue parole, James Parke non si preoccupa dei giudizi degli altri ed è determinato ad andare avanti con la sua vita.

Questo è quanto dichiarato dal ragazzo:

Rido quando le persone cercano di insultarmi dicendo che sembro falso o fatto di plastica. Pensano che io scelga un aspetto naturale? Se l’avessi fatto, avrei chiesto indietro i miei soldi.

Dunque il make-up artist ha confessato di non prendere sul serio le critiche che gli haters gli rivolgono riguardo il suo look. Pare proprio che Jordan James sa cosa vuole dalla vita e non è assolutamente pentito dalla scelta di ricorrere alla chirurgia plastica per stravolgere il suo aspetto.

In questi ultimi giorni la storia di James Parke è diventata virale e sta facendo il giro del web. Come già scritto, il make-up artist è determinato e sa cosa vuole dalla vita. Non si pente della scelta che ha fatto e guarda avanti per la sua strada, non curandosi di tutte le critiche che il popolo del web gli rivolge.