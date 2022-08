Una donna di 68 anni sposa un ragazzo più giovane di lei ma poi confessa: “Ho dovuto cambiare le serrature”

L'anziana ora racconta la sua storia per avvertire le altre donne a non vivere la sua stessa esperienza

C’è ancora molto pregiudizio quando si tratta della differenza di età tra le coppie. Nonostante gli occhi storti e l’opinione della famiglia, una donna di 68 anni ha sposato un giovane di 30 anni più giovane di lei. Quello che le è successo dopo, però, ha davvero dell’incredibile ed ora l’anziana ha deciso di raccontare la sua storia.

Beth Haining è una donna che vive in Gran Bretagna. Ha fatto un viaggio in Ghana e ha incontrato un giovane di nome Rodney Cudjo. La signora non aveva la minima idea che sarebbe andata molto d’accordo con il ragazzo che, alla fine, l’ha conquistata.

Beth ha infatti raccontato che Rodney è stato molto gentile sin dall’inizio tanto da conquistarla con belle parole e complimenti. Alla fine la donna si è innamorata del giovane ed ha organizzato tutto per portarlo in Gran Bretagna affinché i due vivessero insieme. Quando è tornata a casa, però, Beth ha ricevuto una brutta sorpresa.

In un’intervista la signora ha affermato che Rodney voleva solo avere una bella vita e passare l’intera giornata sdraiato sul divano. Per giustificarlo, la donna ha affermato di pensare che suo marito dovesse in qualche modo adattarsi all’ambiente ma poco dopo ha scoperto la verità.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Pensavo fosse uno shock culturale e si sarebbe adattato. Volevo che funzionasse ma alla fine ho capito che era tutta una bugia. Mi ha detto che ero bella e che mi amava, ma mi ha mentito e mi ha usato.

Beth ha anche raccontato che Rodney le ha urlato contro e l’ha accusata di trattarlo come uno schiavo ogni volta che gli chiedeva un favore. Per questo la donna ha chiesto al giovane di partire pagandogli addirittura il biglietto di ritorno, ma lui ha rifiutato. Fortunatamente la donna è riuscita a uscire indenne dalla triste situazione ed ora vuole raccontare a tutti la sua esperienza affinché più nessuno cada nella sua stessa trappola.