Una madre single incinta ha dovuto fare due lavori per mantenere la sua famiglia ma la fortuna le ha sorriso

Una donna incinta faceva la spola tra il lavoro in un negozio di torte e in un bar per mantenere la sua famiglia; poi è apparso un mecenate

Una madre single è stata costretta a fare due lavori per gestire i suoi figli. Tuttavia, tutto è cambiato quando un benefattore è entrato nella sua vita. Tami Forbes è una store manager della Key Lime Pie Company, in Florida, famosa per le sue torte al lime. Nonostante i numerosi doveri che doveva svolgere nel negozio, la donna riusciva a guadagnare solo $300 a settimana, pochi per lo stile di vita americano.

Per questo Tami, per mantenere la sua famiglia, è stata costretta a lavorare in un bar nei fine settimana, dal momento che non riusciva a cavarsela poco con il suo stipendio. Nonostante ciò, la fortuna ha sorriso a Tami.

La donna, infatti, è stata notata dal milionario Marcus Lemonis, un uomo benestante e molto conosciuto negli Stati Uniti. Il suo lavoro consiste nell’aiutare le piccole imprese in difficoltà a iniziare la strada verso la prosperità, investendo in loro i propri soldi.

Il lavoro di Marcus ha portato l’uomo proprio nel negozio di torte in cui lavora la madre protagonista di questa incredibile vicenda. Tami ha parlato all’uomo dei suoi problemi e della sua frustrazione spiegando che, come madre single che lavora, ha davvero difficoltà.

Un milionario ha cambiato la vita di una madre in difficoltà

Queste sono state le parole che Tami ha rivolto a Marcus riguardo la sua storia:

L’idea che la famiglia venga prima di tutto dovrebbe essere più diffusa nelle aziende e nelle piccole imprese, e questo è qualcosa che penso sia andato perso.

La storia di Tami ha commosso talmente tanto Marcus che l’uomo ha deciso di aiutarla. Lemonis ha offerto alla donna sei mesi di stipendio in modo da stare in congedo di maternità, ma non è tutto. Quando sarà il momento di tornare al lavoro, Tami guadagnerà 1.000 dollari a settimana. In questo modo la donna potrà lasciare il suo secondo lavoro come barista e dedicarsi ai suoi figli.