L’ ufficiale militare Audrey Cheyenne-Smiley Moon, di soli 19 anni, ha incontrato per la prima volta suo marito Kevin, di 61 anni, il 9 gennaio 2020 sul sito di incontri Badoo. Tra loro una differenza di età di ben 41 anni che non ha per niente spaventato i protagonisti del nostro racconto.

Nel giro di pochi mesi dalla chat online, infatti, i due sono diventati ufficialmente una coppia ed entrambi hanno dichiarato il loro amore l’uno per l’altro, confessando di amarsi. Nel luglio 2020, Audrey e Kevin, proveniente da Modesto California, si sono incontrati ufficialmente di persona e hanno condiviso il loro primo bacio.

Sin dall’inizio la coppia ha parlato di amore a prima vista e quindi di un vero e proprio colpo di fulmine. Queste sono state le parole rilasciate da Audrey riguardo la sua storia d’amore con Kevin:

Ero eccitata e nervosa di vederlo […] Kevin ha fatto la prima mossa. Ha preso il mio viso e ha dato il primo bacio quando ci siamo incontrati per la prima volta. Possiamo davvero essere d’accordo che è stato amore a prima vista.

E ancora, l’ufficiale militare Audrey ha svelato:

La nostra prima conversazione è stata sull’esercito, ha fatto domande su di me, e siamo diventati molto aperti l’uno con l’altro […] Ciò che rende la nostra relazione così meravigliosa e perfetta è il nostro crescente amore reciproco.

Prima di incontrare Audrey, Kevin, spedizioniere di Cemex, era sposato da 19 anni e ha due figli, di 16 e 23 anni. Audrey, invece, ha ammesso di aver inizialmente tenuto segreta la relazione ai suoi genitori, anche se i due erano del tutto convinti a stare insieme.

Ma quando Audrey ha finalmente parlato con sua madre e suo padre della relazione, i due hanno chiamato la polizia per far arrestare Kevin. Il 1° agosto 2021, la coppia è fuggita e si è sposata in una piccola cappella in Nevada. Ora stanno pianificando il loro futuro insieme.

