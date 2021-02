Ve la ricordate? Pesava più di 300 kg quando si è recata dal Dottor Nowzaradan. Ecco che fine ha fatto e com’è diventata oggi

Vite al limite è ormai uno dei programmi più seguiti di Real Time. Tante persone in sovrappeso che si affidano nelle mani del Dottor Nowzaradan. Ma vi siete mai chiesti che fine hanno fatto tutti i pazienti? Oggi andiamo a parlare di Tiffany Barker, arrivata nel suo studio con un peso di oltre 300 kg.

Sono passati anni dal primo incontro con il dottore e finalmente Tiffany ha una “vita normale“. All’età di 28 anni, si era ritrovata a chiudersi in se stessa e ad evitare di socializzare con chiunque, perché era a disagio per via del suo peso.

Lo stress, la paura, la tristezza, tutte emozioni che finivano per portarla al cibo. Un circo vizioso che alla fine le era sfuggito di mano.

Durante la trasmissione, Tiffany ha raccontato dei dettagli molto intimi della sua vita, probabili cause del suo problema di obesità. La ragazza si è dovuta occupare della casa e della famiglia dall’età di 9 anni, per aiutare la sua mamma che era sempre via per lavoro. Una vita tutt’altro che normale per una bambina che non ha avuto un’infanzia.

La vita di Tiffany Barker oggi

Grazie al Dottor Nowzaradan, Tiffany è riuscita a farsi approvare l’intervento allo stomaco e oggi vederla smagliante nelle sue foto sui social, da speranza a tantissime persone con il suo stesso problema. Non solo è dimagrita e ora riesce a muoversi liberamente, ma ha anche imparato ad avere un rapporto sano con il cibo.

Mangia piatti sani, si muove, lavora e finalmente è fiera di se stessa e del lungo percorso che ha intrapreso. Un percorso che non ha intenzione di mollare per il resto della sua vita.

Vite al limite è un reality show statunitense, trasmesso in Italia su Real Time. Molti pazienti ce l’hanno fatta, di altri non si sa più nulla. Alcuni, purtroppo, sono morti.

A febbraio del 2021, risultano otto i deceduti che hanno partecipato al programma negli anni.