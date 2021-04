Vi ricordate le sorelle Slaton? Erano arrivate a pesare quasi 400 kg. Ecco come stanno oggi

In molti ricordano le sorelle Slaton. Amy e Tammy si erano fatte conoscere durante la trasmissione Vite al Limite. Avevano deciso di chiedere aiuto al noto dottore della tv, il Dr. Nowzaradan, dopo essere arrivate a pesare quasi 400 kg a testa.

La loro forte dipendenza dal cibo, stava mettendo a serio rischio la loro salute. Così, era arrivata la decisione di fare qualcosa e di riprendere in mano le proprie vita. Ma come stanno oggi? E come sono diventate?

Il loro percorso però non è stato affatto facile. Si sono guadagnate il titolo di Sorelle al Limite, dopo i loro capricci davanti ad una dieta che non rispettava le loro abitudini alimentari. La produzione di Vite al Limite ha dedicato ben 4 stagioni alle due sorelle, portando i telespettatori ad appassionarsi alla loro vicenda. Oggi è passato tanto tempo e non sono più apparse in tv.

Come sono oggi le sorelle Slaton?

La loro storia è stata riportata sul magazine Film Daily. Purtroppo, secondo quanto riportato, nessuna delle due è riuscita a vincere quella forte dipendenza con il cibo. Sembrerebbe che Amy sia quella che ad oggi abbia perso più peso. Un peso che però non è ancora sufficiente e non le permette di vivere una vita sana.

In molti ricordano, durante la seconda stagione di Vite al Limite, l’ossessione della donna di diventare madre. Amy era infatti rimasta incinta, nonostante i medici le avevano assolutamente vietato una gravidanza viste le sue condizioni fisiche. Durante i 9 mesi di gestazione, la donna era tornata a riprendere peso e aveva dovuto affrontare molte complicazioni, che hanno messo a rischio la vita del bambino.

Per quanto riguarda Tammy, non si hanno molte notizie. Sembrerebbe però che l’altra sorella non sia riuscita a dimagrire e che continui a farsi sopraffare da quella forte dipendenza. Non molto tempo fa, è finita su tutti i giornali per aver aggredito un’infermiera durante una medicazione.