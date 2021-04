Vi ricordate Thederick Barnes, il paziente di Vite al Limite che usciva di casa per un solo motivo? Ecco che fine ha fatto e com’è diventato

Tutti ricordano Thederick Barnes, il paziente di Vite al Limite, che si presentò davanti al dottor Nowzaradan con un peso di 340 kg. Ma che fine ha fatto? È riuscito a dimagrire o ha deciso di mollare tutto? Andiamo a scoprirlo.

Thederick Barnes ha avuto una vita molto molto difficile e, come la maggior parte dei partecipanti alla trasmissione tv, con gli anni ha soffocato ogni dolore e ogni delusione con il cibo. Le abbuffate lo hanno portato all’obesità, che alla fine ha messo a serio rischio la sua salute. Da qui, la decisione di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Per 10 anni della sua vita, Thederick Barnes si è rinchiuso in casa. Usciva solo per andare a comprare le schifezze una volta terminate, in particolare i gelati e la pizza.

Durante le visite del programma Vite al Limite, il 33enne ha dimostrato di aver davvero preso seriamente la sua situazione, tanto che è riuscito a perdere 60 kg.

Thederick Barnes: com’è oggi

In molti si domandano che fine abbia fatto. Stando ai numerosi scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Thederick Barnes sta bene. Sembra non essere tornato nel vortice dell’obesità, ma ha ancora molta strada da fare e altri chili da perdere.

In tutte le immagini, il paziente appare in primo piano. Ma non è difficile notare che la sua situazione è ben diversa da quella di quando si presentò davanti alle telecamere di Vite al Limite.

Adesso dovrà continuare a portare avanti il percorso del dottor Nowzaradan, ogni giorno e in totale autonomia. La sua vita è già cambiata e gli spettatori continuano a fare il tifo per lui.

Non sempre i pazienti di Vite al Limite ce la fanno, purtroppo alcuni ricadono nella loro dipendenza, mettendo a serio rischio la salute.