Avete mai notato che dietro le camice da uomo spesso è presente una specie di anello? Vi siete mai chiesti a cosa serve? Ha uno scopo ben preciso, anche se con gli anni la sua usanza è andata persa e viene cucito soltanto nei capi di alta sartoria.

Per capire la sua funzione, dobbiamo tornare indietro di anni ed anni. Il locker loop, così viene chiamato, veniva inizialmente cucito dietro le camice da lavoro. Spesso gli operai avevano la necessità di togliere il capo di abbigliamento e non avevano modo di appenderlo senza una stampella. Grazie a quello strategico anello, potevano appenderla ad un semplice gancio!

Con gli anni, il locker loop è diventato un simbolo di moda e si è diffuso su tutte le camicie da uomo, in special modo su quelle di alta sartoria. Anche coloro che andavano a scuola o in palestra, avevano modo di appendere negli armadietti la loro camicia, ogni volta che avevano la necessità di toglierla.

Oggi, il locker loop è meno diffuso, anche se su molte camicie è ancora presente. Non più per lo stesso scopo dell’antichità, ma come simbolo estetico e di moda.

La prima invenzione dell’anello dietro le camice

Sembrerebbe che la prima invenzione risalga ai tempi dei marinai della costa orientale e la Marina degli Stati Uniti. Anche se non ci siano prove concrete che lo dimostrino, sembrerebbe che siano stati i primi ad usare gli anelli per le loro uniformi. All’epoca, le grucce non erano così diffuse come lo sono oggi e lo spazio di sulle navi era notoriamente piccolo. Grazie al locker loop potevano appendere i loro indumenti a pioli o ganci situati all’interno degli armadietti.

A metà degli anni ’50, l’azienda di abbigliamento Gant introdusse il passante per armadietti nella sua linea per la Yale University, che si rivelò un successo vero e proprio per gli armadietti degli studenti. Ben presto diventò uno status symbol per tutti i più grandi marchi.

Il locker loop diventò poi una vera e propria comodità anche per gli sportivi che dovevano cambiarsi negli spogliatoi prima degli allenamenti o delle competizioni. E le mogli iniziarono ad usare l’anello anche stendere le camicie dei propri mariti.

Bene, abbiamo scoperto a cosa serve quell’anello, ora non resta che controllare i vostri armadi e scoprire su quante delle vostre camicie è presente!