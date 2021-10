Vite al Limite è uno dei programmi più seguiti in tutto il mondo e il pubblico molto spesso si domanda che fine abbiano fatto i protagonisti e se siano riusciti a dimagrire. Vi ricordate di Steven Assanti? Il ragazzo si era presentato davanti al dottor Nowzaradan insieme a suo fratello Justin. I due pesavano rispettivamente 370 e 270 chili. Hanno partecipato alla quinta stagione del reality show statunitense.

Tra i due non c’era un rapporto di complicità e amicizia, ma grazie all’intervento del loro papà, alla fine hanno deciso di farsi aiutare. I fratelli Assanti hanno avuto un’infanzia molto difficile e per soffocare il dolore e la tristezza, avevano iniziato a rifugiarsi nel cibo spazzatura.

L’incredibile trasformazione di Steven Assanti

Steven è stato colui che si è fatto più conoscere e che ha attirato l’attenzione del mondo intero. Il ragazzo non riusciva a seguire la dieta del programma Vite al limite e non solo la interrompeva di continuo, ma cercava anche di manipolare medici ed infermieri. Aveva una dipendenza da antidolorifici. Dopo una lunga battaglia, entrambi i fratelli sono riusciti a perdere peso, fino a diventare idonei per l’intervento bariatrico. Sono riusciti a trovare il proprio equilibrio e a perdere peso mese dopo mese.

Oggi Steven Assanti si è completamente trasformato. Dopo tanta sofferenza e tanti ostacoli, è riuscito a perdere molto peso e a seguire uno stile di vita sano. Grazie alla sua forza di volontà, è stato anche premiato dalla vita. Il ragazzo ha trovato l’amore e si è sposato con una donna di nome Stephanie Sanger.

Come sta il fratello Justin?

Anche il fratello Justin è riuscito a trovare la sua strada e a seguire una dieta che gli ha permesso di alzarsi e vivere una vita normale. È molto attivo sui social network e aggiorna i suoi numerosi seguaci su ogni nuovo progresso.