La vita della prima ragazza visitata in tv dal dottor Nowzaradan

Com’è oggi Melissa Morris? Se segui il programma televisivo in cui il famoso dottor Nowzaradan aiuta le persone che hanno perso il controllo sulla loro vita dopo aver preso troppo peso, di sicuro saprai di chi stiamo parlando. Il nostro riferimento è alla prima paziente di Vite al limite, che aveva raggiunto un peso davvero incredibile e non sapeva più come tornare a vivere una vita degna di questo nome.

La prima paziente del programma televisivo quando si è presentata davanti al dottore pesava più di 300 chilogrammi. Dopo otto stagioni del programma dal format americano, che va in onda in Italia su Real Time, impossibile dimenticarsi di lei.

Era arrivata nella clinica del dottor Nowzaradan con una grave forma di obesità, per tentare l’ultima spiaggia per perdere peso. E ritrovare una condizione di vita migliore, perché per lei era impossibile fare anche le attività quotidiane di tutti i giorni.

Melissa Morris si era rivolta alla prima edizione del programma televisivo per perdere peso, dopo aver raggiunto i 300 chili. Era pronta a cambiare drasticamente la sua vita, seguendo ogni indicazione del medico.

Lo scopo era raggiungere il peso necessario per poter essere sottoposta a un intervento di bypass gastrico. Questo voleva dire dieta sana, tanto movimento e la volontà di farcela. E lei ce l’ha fatta, perché ha perso tantissimi chili.

Com’è oggi Melissa Morris

Oggi Melissa è tra le pazienti ad aver perso più chili, ben 227 chilogrammi, arrivando praticamente a un peso forma. E dopo è diventata la mamma di tre figli, che si chiamano Austin, Elia e Allona dal marito Chris. Da allora collabora con la clinica e con il dottor Nowzaradan.

Melissa lavora negli uffici di Houston, in Texas, negli Stati Uniti d’America e questo luogo è diventato la sua seconda casa. Il dottore ormai è di casa dalla sua famiglia, come dimostrano le foto con i suoi bambini.

