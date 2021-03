Vite al Limite, Lupe Samano è una delle pazienti più amate. Pesava quasi 300kg quando si è presentata dal Dottor Nowzaradan: oggi la sua trasformazione è incredibile

Lupe Samano è una delle pazienti più amate del Dottor Nowzaradan. Si è presentata al programma Vite al Limite, in onda sul canale Real Time, con un peso di quasi 300 kg. Per 12 anni della sua vita, la donna è stata costretta a rimanere per tutto il giorno a letto, non riusciva più nemmeno a muoversi.

Alla fine, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di fare un tentativo con il percorso di Vite al Limite, affidandosi alle mani del Dottor Nowzaradan, il celebre chirurgo televisivo.

Il percorso di Lupe Samano è iniziato con una riduzione graduale di calorie e con l’attività fisica, fino ad arrivare all’intervento per il bypass gastrico. È riuscita a perdere peso e ad instaurare un rapporto salutare con il cibo. Niente più abbuffate e niente più cibo spazzatura.

La sua è una storia di violenze, di abbandono e poi di rinascita e felicità. È la storia di una guerriera, che è entrata nel cuore di migliaia di persone.

Lupe Samano dopo Vite al Limite

Lupe Samano ha lasciato il suo precedente fidanzato dopo la partecipazione al programma Vite al Limite e in seguito, ha trovato l’amore in un uomo di nome Andrew. Purtroppo, quest’ultimo è morto nel 2019, a causa di gravi problemi ai reni.

L’ex paziente del Dottor Nowzaradan si è ritrovata ricoverata in una casa di cura, ma anche questa volta ha continuato a lottare e oggi è fiera di se stessa. Ama condividere le foto dei suoi progressi sui social e tenere aggiornati i suoi numerosi fan.

Non molto tempo fa, Lupe Samano ha condiviso una foto del prima e del dopo. Da quasi 300 kg, è arrivata a pesare soltanto 100 kg. Si è anche sottoposta ad un intervento per la rimozione della pelle in eccesso, conseguenza del peso perso! Un obiettivo davvero straordinario, che continua ad assicurarle l’affetto e il sostegno del mondo del web!