Vite al Limite: vi siete mai chiesti quanto guadagnano i pazienti del Dottor Nowzaradan? Ecco le cifre

Vite al Limite è uno dei programmi più seguiti in America e anche in Italia, sul canale Real Time. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagnano i pazienti del Dottor Nowzaradan? Persone che soffrono di obesità, raccontano la propria vita davanti alle telecamere ed intraprendono un percorso per perdere peso.

Molti di loro riescono nell’intento e oggi vivono una vita completamente diversa. Hanno imparato ad instaurare un sano rapporto con il cibo e a non abbuffarsi più nei momenti dolorosi della vita. Altri, purtroppo, non riescono a combattere quella forza dipendenza e continuano a peggiorare la propria condizione di salute.

Il Dottor Nowzaradan è un volto molto noto. È un medico specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica.

Vite al limite: qual è il compenso per i pazienti

Oltre alla possibilità di perdere peso e quindi di cambiare il proprio stile di vita, i pazienti di Vite al Limite ricevono 1.500 dollari solo per partecipare al programma tv. Un prezzo che però non varia a seconda del numero di puntate.

Inoltre, ricevono una cifra che si aggira intorno a 2.500 euro, per tutte le spese di viaggio e di alloggio, che ogni paziente deve affrontare per raggiungere il Dottor Nowzaradan.

Nel contratto che vanno a firmare con la produzione, sono comprese anche tutte le spese delle visite mediche e degli eventuali interventi chirurgici.

Vite al Limite sostiene appieno i partecipanti. L’unica cosa che il programma non è disposto a pagare ai suoi pazienti, è un eventuale intervento per la rimozione della pelle in eccesso, una volta dimagriti. Se i pazienti hanno intenzione di sottoporsi ad un intervento di questo tipo, dovranno pagare di tasca propria.

Per quanto invece riguarda in seguito del programma, Vite al Limite… e poi, la produzione mette a disposizione dei pazienti, un altro compenso equivalente a quello per la partecipazione all’inizio del percorso. Ossia, ulteriori 1.500 dollari.