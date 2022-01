Vite al limite è uno dei programmi più seguiti di Real Time. I pazienti in sovrappeso, che non riescono più a vivere una vita normale, si rivolgono al dottor Nowzaradan. Quest’ultimo li aiuta tramite la sua dieta e un successivo intervento di chirurgia bariatrica. Vi ricordate la storia di Paula Jones?

Paula Jones è uno dei più grandi successi del programma televisivo Vite al limite. La donna ha deciso di dimagrire e cambiare la sua vita per dare un esempio a sua figlia adolescente. Aveva paura che diventasse esattamente come lei.

A soli 33 anni, Paula si è presentata davanti al dottor Nowzaradan con un peso di 251 kg.

Per l’anno successivo ha lottato con tutte le sue forze, per cercare di seguire la dieta del programma e, alla fine, è riuscita ad ottenere buoni risultati e a raggiungere l’intervento chirurgico.

Anche dopo l’operazione, la trentanovenne ha continuato a seguire uno stile di vita sano, una corretta alimentazione e attività fisica. Alla fine del programma, aveva raggiunto un peso di 177 kg.

Com’è diventata oggi Paula Jones

È stata definita uno dei successi più grandi di Vite al limite, perché Paula Jones ha continuato ad essere un esempio per sua figlia anche dopo il programma di Real Time. Oggi è una persona completamente diversa, trasformata e pesa soltanto 65 kg.

Lei stessa ha spiegato di aver tolto completamente dalla sua vita tutti quegli alimenti calorici e il cibo spazzatura e di mangiare soltanto verdure e carni magre. Ma soprattutto continua ad andare in palestra e a camminare molto.

Non è facile, ma se ci sono riuscita io possono riuscirci tutti.

Molto spesso Paula viene invitata alle trasmissioni per parlare della lotta contro l’obesità e per dare speranza a tutti coloro che non riescono ad uscire da quella vita di dipendenza e sofferenza. Lei stessa ha visto morire molti amici negli anni.