WhatsApp rosa? Non cliccate, è una truffa!

In questi giorni una nuova truffa sta girando su WhatsApp. A mettere in guardia tutti gli utenti è la Polizia di Stato che ha rilasciato informazioni tramite l’account Agente Lisa che informa quotidianamente gli utenti su argomenti di interesse pubblico. Tra questi, la sicurezza sul web e sui social è un argomento molto gettonato.

Come anche descritto tramite l’account Agente Lisa, la Polizia di Stato ha invitato tutti gli utenti del web a far attenzione ad un particolare link che potrebbe arrivare a tutti nell’applicazione. Nel link in questione si invita l’utente a cliccare per scaricare la nuova versione di WhatsApp, appunto, aggiornata e di colore rosa.

Dunque, se vi arriverà un link simile a quello descritto non dovete cliccare. Infatti, non c’è nessuna versione aggiornata di WhatsApp con il logo dell’applicazione rosa ma si tratta bensì di una truffa. Ecco cosa ha scritto la Polizia di Stato riguardo il click sul link in questione:

Se cliccate installate un’applicazione che sparisce subito dal vostro schermo ma che rimane attiva e silente. Carpisce i vostri dati sensibili, la vostra rubrica. I truffatori, a quel punto, possono anche mandare messaggi ai vostri contatti, a vostro nome, dove con vari espedienti cercano di farsi mandare denaro o di rubare anche a loro i dati sensibili.

Dunque è forte il messaggio della Polizia di Stato che invita tutti gli utenti a non cliccare il link su WhatsApp dal momento che si tratta di una vera e propria truffa.

WhatsApp rosa, nei giorni scorsi anche la truffa dell’arrivo del pacco

Ma l’installazione della nuova versione di WhatsApp con l’icona di colore rosa non è l’unica che sta facendo chiacchierare. Infatti, qualche giorno fa tutti gli utenti sono stati allertati dalla truffa del pacco in arrivo.

Anche in questo caso ai malcapitati arriva un sms con le seguenti parole:

Il tuo pacco sta arrivando.

Ma, anche in questo caso, si invita a non cliccare nessun link perché si tratta di una truffa.