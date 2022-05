Già da bambina vantava una chioma bionda da far invidia: Wilma Faissol e le foto della sua infanzia sui social network

Da anni è diventata famosa sia per il suo lavoro da modella, che per essere la moglie e compagna di vita di Francesco Facchinetti. In queste foto, pubblicate recentemente su Instagram, era però solo una bambina. Stiamo parlando di Wilma Faissol. L’avevate riconosciuta?

Credit: ladyfacchinetti – Instagram

Ecco un’altra celebrità che, almeno una volta nella vita, ha deciso di pubblicare sui propri profili social delle foto che la ritraggono in tenera età. Stiamo parlando di Wilma Helena Faissol, la bellissima modella brasiliana, moglie e agente di Francesco Facchinetti.

Nelle foto pubblicate Wilma aveva solo pochi anni, ma la chioma bionda e il sorriso sono gli stessi che ha anche oggi e che l’hanno resa la donna bellissima che è.

Gli ultimi mesi, per lei, non sono stati affatto facili. A gennaio era infatti rimasta vittima di un bruttissimo incidente a cavallo. Dopo essere caduta, l’animale le aveva calpestato la testa, preoccupando non poco i fan e soprattutto la sua famiglia.

Per fortuna adesso si sta riprendendo e la sua vita sta tornando alla normalità, come dimostrano i momenti felici vissuti e documentati del 40esimo compleanno di Francesco.

Conosciamo meglio Wilma Faissol

Credit: ladyfacchinetti – Instagram

Wilma Faissol è nata a Rio De Janeiro il 2 febbraio del 1982 ed è una modella e fashion blogger brasiliana.

Si è trasferita da piccola in Svizzera, dove è cresciuta ed ha studiato, laureandosi come dentista.

Per un periodo della sua vita pensava di voler seguire le orme di suo padre, che è uno scienziato, ed ha trascorso 6 anni della sua vita a lavorare in un ospedale brasiliano.

Le brutte immagini viste e vissute in quell’esperienza, l’hanno spinta a mollare tutto e trasferirsi a New York, dove ha iniziato a lavorare nel mondo della moda.

Credit: ladyfacchinetti – Instagram

Successivamente, mentre si trovava per un evento a Marrakech, ha conosciuto Francesco Facchinetti e se ne è perdutamente innamorata, fino a sposarlo nel 2014.

Oggi vive in Italia insieme al cantante, ai loro figli Leone e Lavinia, nati nel 2014 e nel 2016, e all’altra sua figlia, Charlotte, nata da una precedente relazione.

Oltre all’attività di modella e fashion blogger, Wilma cura anche gli affari di suo marito.