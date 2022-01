La moglie di Francesco Facchinetti è caduta dal cavallo, che poi le è passato sulla testa con uno zoccolo: ansia e paura per il cantante

Una bruttissima disavventura è capitata mercoledì scorso a Francesco Facchinetti e, soprattutto, a sua moglie Wilma Faissol. I due erano usciti per una passeggiata a cavallo, quando la modella 39enne brasiliana è caduta e l’animale le ha calpestato la testa con uno zoccolo. La disavventura, che poteva trasformarsi in tragedia, è proseguita anche in ospedale.

Credit: ladyfacchinetti – Instagram

Continua il momento non particolarmente positivo per la famiglia di Francesco Facchinetti. Qualche mese fa, quello che era diventato famoso agli inizi degli anni 2000 con il nome di Dj Francesco e con la “Canzone del Capitano“, era rimasto coinvolto con una specie di rissa con Conor McGregor.

L’atleta irlandese, campione di MMA lo aveva aggredito con dei pugni durante una cena che aveva seguito un evento a cui avevano partecipato entrambi.

Questa volta, invece, la disavventura ha colpito maggiormente sua moglie Wilma.

Lei e Francesco erano usciti mercoledì pomeriggio per una passeggiata a cavallo, quando la donna è caduta dall’animale impattando violentemente a terra.

Nella caduta la brasiliana ha perso l’elmetto, che stando a quello che ha scritto lei stessa sui social si è slacciato, rimanendo così a capo scoperto nel momento in cui il cavallo le è passato sopra alla testa con uno zoccolo.

Le parole di Wilma e Francesco Facchinetti

Credit: ladyfacchinetti – Instagram

Immediatamente il cantante ed imprenditore ha portato sua moglie al pronto soccorso di Desio. La donna presentava forti dolori al capo, vertigini, un taglio dietro la nuca ed uno sotto al mento.

Lì, i medici hanno messo in attesa Wilma, spiegando che prima di fare qualsiasi cosa dovevano fare una tac. E che per fare una tac c’era da aspettare 6 ore.

In accordo con i medici di fiducia, Facchinetti ha portato Wilma a casa, dove però la 39enne si è sentita male di nuovo. In quel momento la decisione di tornare in ospedale, ma questa volta a Cantù.

Credit: frafacchinetti – Instagram

Wilma lì è stata ricoverata con una commozione cerebrale e curata per i traumi subiti. Ieri, giovedì, la donna è potuta tornare a casa, dove dovrà riposare molto prima di tornare al massimo delle condizioni.

Ieri, tra l’altro, era anche il compleanno di Wilma e in questo momento difficile Francesco le è stato più vicino che mai.