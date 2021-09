Come presentare la domanda entro il 30 settembre

Assegno unico figli 2021, fino a quanto abbiamo tempo per presentare la domanda? Bisogna fare molta attenzione alle “date di scadenza” del bonus unico pensato per tutte le famiglie italiane. Se, infatti, presenti tutta la documentazione entro il 30 settembre 2021, potrai avere diritto a un importo maggiore. Oggi ti diciamo tutto quello che dovresti sapere sull’aiuto ai nuclei famigliari con figli.

Entro il 30 settembre i genitori con figli minori a carico che hanno i requisiti per poter avere l’assegno unico figli 2021 potranno avere più soldi come bonus. L’assegno, lo ricordiamo, è stato introdotto in modo temporaneo fino al 31 dicembre, con regole ben precise da seguire.

Il decreto numero 79 dell’8 giugno 2021, però, ha fissato un’altra data, quella del 30 settembre. Entro questo termine si potrà accedere all’assegno unico nella sua misura ponte, con chiarimenti da parte dell’INPS per capire come presentare la domanda e quanto spetta alle famiglie.

Assegno unico figli 2021, scadenza il 30 settembre

Se si presenta la domanda entro il 30 settembre si avranno più soldi. Ricordiamo che l’assegno unico è in vigore dal primo luglio, ma presentando la richiesta entro la fine del mese si potranno avere anche gli arretrati che spettano ma solo entro la fine del mese.

I genitori che hanno i requisiti, dunque, potranno avere anche le mensilità previste per luglio e agosto. Chi presenta la domanda dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre riceverà meno mensilità.

Chi presenta la domanda entro il 30 settembre avrà le mensilità arretrate dal mese di luglio e successivamente la decorrenza della misura sarà corrispettiva al mese in cui è stata presentata la domanda.

Mentre chi non rispetta la scadenza del 30 settembre ha diritto a sole 3 mensilità se la richiesta è fatta a ottobre, a 2 mensilità se la richiesta è fatta a novembre, a 1 mensilità se la richiesta è fatta a dicembre.

