I baby monitor sono il miglior strumento per garantire la sicurezza dei neonati in casa e la serenità di tutti i genitori, che possono tenere sotto controllo il bebè mentre sta dormendo sonni tranquilli in un’altra stanza. Attivando questi dispositivi si possono fare le faccende domestiche, preparare i pasti, badare ad altri bambini o lavorare controllando che il piccolo dorma bene.

Di solito sono integrati anche sistemi video e di monitoraggio e non solo audio per sentire se il piccolo piange o altri rumori nella sua cameretta. E ci sono anche modelli con app integrate nei telefonini così da avere sempre tutto sotto controllo. Dalle vecchie radioline, che trasmettevano in modo un po’ disturbato a volte, si è passati a veri e propri dispositivi audio visivi altamente tecnologici.

Alcuni baby monitor sono anche in grado di monitorare il respiro e il battito cardiaco del neonato, di tenere sotto stretto controllo la temperatura, di emettere segnali di allarme in caso di emergenza e di fornire anche dati registrati per la tutela della salute dei più piccoli.

Su Amazon possiamo trovare i migliori modelli di baby monitor, con prezzi anche molto interessanti. O possiamo anche creare la lista nascita dei bebè, così parenti e amici potranno fare il regalo di benvenuto al piccolo con un semplice clic, certi di avere scelto qualcosa che a mamma e papà serve davvero.

Philips Avent Salute e Controllo SCD503/00 Baby Monitor con Tecnologia DECT Philips

Philips Avent Salute e Controllo propone il suo modello di baby monitor con tecnologia DECT, per un audio perfettamente nitido e sentire ogni singolo suono proveniente dalla cameretta del bebè. La connessione è sicura e privata, per evitare interferenze di altre persone all’ascolto. Anche altri dispositivi non potranno interferire con il tuo sistema (altri baby monitor, telefoni senza filo o cellulari). Dispone anche di una luce notturna per calmare il neonato che si sveglia di notte: la luce è calda e soffusa. Se il baby monitor è fuori dall’area di connettività o ha le batterie scariche, il genitore viene avvisato. La portata è fino a 50 metri. All’esterno fino a 330 metri.

Baby Monitor, HelloBaby HB32 Visione Notturna Monitoraggio della Temperatura

Da Hello Baby ecco il sistema di monitoraggio notturno per neonati, con controllo anche della temperatura. Lo schermo digitale a colori LCD da 3.2 pollici ha un’alta risoluzione. Il sistema dispone di tecnologia wireless a 2,4 GHz con connessione privata: mai più perdite di segnali. La visione notturna è a raggi infrarossi, così da vedere nitidamente il piccolo al buio. Emette anche musica rilassante, massimo 8 pezzi, per riaddormentare il bambino se dovesse svegliarsi. Dispone di controllo della temperatura e avvisi di allarme.

Baby monitor Nanit Pro Smart e supporto a pavimento

Davvero comodo e pratico il baby monitor di Nanit, modello Pro Smart, con supporto a pavimento. La vita del bebè che dorme è estremamente nitida, sia di giorno sia di notte. Il dispositivo si può collegare con telefonini iOS e Android, ma anche con Kindle Fire e Echo Show. Il supporto da pavimento si può appoggiare alla parete dietro la culla ed è anche autoportante, con gamba inclusa e sistema di gestione sicura dei cavi. Il monitor è sempre connesso e si possono ricevere notifiche in tempo reale, anche sulla temperatura e l’umidità della stanza del bambino. Nanit fornisce anche statistiche del sonno del bebè ogni mattina con filmati in timelapse del riposo notturno. La piccola fascia respiratoria inclusa monitora i respiri del bambino ogni minuto.

GHB Baby Monitor Videocamera Schermo 2.4inch LCD Telecamere con VOX Visione Notturna Ninne Nanne Visione Monitoraggio Temperatura

Da GHB la videocamera con schermo da 2.4 pollici LCD e telecamere per la perfetta visione notturna. Il sistema dispone di tecnologia wireless affidabile da 2,4 GHz, per la massima sicurezza e per ricevere senza interferenze video e audio in tempo reale, nel massimo rispetto della privacy e della sicurezza. Supporta 4 fotocamere e telecamere, così da prendersi cura di più bambini contemporaneamente. La fotocamera si può installare ruotandola a 360 gradi. Il monitor consente la perfetta visione notturna per controllare lo stato del sonno- E controlla anche la temperatura della stanza. In modalità ECO, si può risparmiare sulla batteria. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Quando il bambino piange, il sistema avvisa immediatamente i genitori.

Motorola Baby – Videocamera per Baby Wifi Video Full HD con Luce Notturna – Temperatura, Panoramica, Scansione, Zoom, Inclinazione, Conversazione a 2 vie, Ninne Nanne

Infine, da Motorola ecco la videocamera baby wifi con video full HD e luce notturna. Peekaboo è il modello che utilizza il wi-fi per trasmettere le immagini in tempo reale in un cloud sicuro. Le immagini sono criptate e possono essere visualizzate solo su smartphone, tablet e computer connessi. Funziona con l’applicazione per bambini Hubble, che dà anche ottimi consigli per i bambini di ogni età. Si possono anche registrare i video, memorizzarli e condividerli con chi si vuole. La panoramica a distanza a 360 gradi e l’inclinazione e lo zoom personalizzabili digitalmente consentono il massimo controllo di tutta la stanza. Peekaboo, inoltre, garantisce ninna nanne calmanti, suoni rilassanti e anche storie della buonanotte. E si può anche registrare la propria voce per fare in modo che il neonato ci senta sempre vicini al suo fianco.

Il baby monitor può anche diventare il perfetto regalo di nascita o per un baby shower organizzato prima della nascita del bebè.